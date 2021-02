Roberto Parli, ex marito di Adriana Volpe, torna a parlare della separazione dalla moglie, conduttrice di Ogni Mattina ed ex concorrente del Grande Fratello Vip. La storia d’amore tra i due è entrata in crisi poco dopo la partecipazione della conduttrice al reality di Canale5 condotto da Alfonso Signorini. Adriana non ha mai voluto rivelare le cause della separazione, limitandosi a parlarne genericamente e con rispetto. Nemmeno l’imprenditore al quale è stata legata per anni si è addentrato nei motivi della separazione, pur avendo lasciando intendere la sua rabbia almeno nelle fasi iniziali dell’allontanamento dalla moglie. Adesso Roberto torna a parlare in un’intervista a Nuovo e svela che la sua gelosia, della quale si era ampiamente parlato durante la partecipazione di Adriana al GF Vip, non avrebbe avuto alcun ruolo nella decisione di separarsi.

La versione di Roberto Parli, ex marito di Adriana Volpe

“Non è vero quello che aveva dichiarato Adriana al Grande Fratello Vip, cioè che ero geloso di lei. La gelosia non c’entra nulla. Abbiamo vissuto sempre in due città diverse e ci fidavamo l’uno dell’altra”, precisa innanzitutto l’uomo, chiarendo quindi che non sarebbe questo il motivo alla base della loro rottura. Non avrebbe avuto alcun ruolo nel loro allontanamento nemmeno l’amicizia con Andrea Denver, che aveva fatto chiacchierare il pubblico del GF Vip. Ma Parli smentisce la ex moglie che aveva dichiarato a più riprese che la loro bambina, Gisele, sarebbe serena nonostante il momento turbolento. “Penso che nessun figlio possa essere sereno in una situazione simile”, dichiara ancora Parli, facendo riferimento al benessere della loro bambina.

in foto: Ernesto Parli e Adriana Volpe

Roberto Parli è single, nemmeno Adriana Volpe ha un nuovo

Una separazione, quella tra Adriana Volpe e l’ex marito, che avrebbe provocato a entrambi molto dolore. Il loro legame è stato forte per anni, vissuto in maniera riservata ma solido e stabile. Proprio per stargli vicina, Adriana deciso di lasciare la Casa del Gf Vip quando, a poche settimane dalla finale, il suocero Ernesto Parli morì dopo essere risultato positivo al Covid. “Una storia che finisce è sempre una sconfitta…Però può essere anche uno spunto per riflettere”, confessa ancora Parli, riflettendo sul loro divorzio. E nega di avere un’altra storia. Al pari della ex moglie, anche lui sarebbe ancora single: “Non ho un nuovo amore. Al momento sono concentrato soltanto sul lavoro e sua mia figlia”.