Romina Pierdomenico, compagna di Ezio Greggio, showgirl e modella, racconta i disagi connessi alla sua malattia, la psoriasi guttata. Si tratta di una patologia infiammatoria della pelle che provoca macchie rosate su gran parte del corpo, a eccezione del viso. Difficilmente compatibile, secondo Romina, con il suo lavoro da modella: “Mi sono ritrovata senza lavoro e i tempi lunghi di guarigione mi impedivano di programmare qualsiasi colloquio. Non vedevo una via d’uscita e mi sono abbandonata allo sconforto”.

La diagnosi arrivata dopo tre tentativi vani

Romina racconta di essersi rivolta a tre specialisti diversi che le avrebbero diagnosticato una patologia errata dopo l’altra. La diagnosi è arrivata grazie a una visita al pronto soccorso. Una volta arrivata in ospedale, gli specialisti avrebbero immediatamente riconosciuto le macchie e aiutato Romina a individuare la cura giusta.

in foto: Romina Pierdomenico con Ezio Greggio

Com’è guarita Romina Pierdomenico

Romina ha quindi cominciato a prendersi cura di sé, eliminando quelle abitudini sbagliate che avrebbero favorito la comparsa delle macchie tipiche della psoriasi. “Ho imparato a respirare e a tenere alla larga tutto ciò che poteva, e che può ancora adesso, causarmi stress: ambienti, abitudini, pensieri. Grazie alle posizioni yoga e alla meditazione sono riuscita a raggiungere quell’equilibrio necessario per guarire definitivamente dalla psoriasi”, ha raccontato al magazine Ok Salute, svelando di non avere mai parlato del suo problema sui social: “Perché era doloroso e difficile spiegare ciò che mi stava accadendo e perché nessuno probabilmente mi avrebbe capita”.

Chi è Romina Pierdomenico

Modella e showgirl diventata popolare per avere partecipato a Uomini e Donne da corteggiatrice, Romina Pierdomenico è la compagna di Ezio Greggio, popolare conduttore di Striscia la notizia. Nata in provincia di Pescara nel 1993, è stata il volto femminile dell’edizione rivisitata de La sai l’ultima?.