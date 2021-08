Rosa Perrotta e la paura per il figlio Ethan, le critiche: “Così spaventata che pubblica sui social” All’indomani del grande spavento per Rosa Perrotta, preoccupata per le condizioni del suo primo figlio Domenico Ethan detto Dodò, i commenti sui social network presentano il conto e arrivano le critiche per lo “sharenting”: “È così spaventata che pubblica tutto sui social?”. E, intanto, le condizioni del piccolo sono migliorate.

All'indomani del grande spavento per Rosa Perrotta, preoccupata per le condizioni del suo primo figlio Domenico Ethan detto Dodò, i commenti sui social network presentano il conto. Le critiche sono sempre le stesse, le solite per tutti: la spettacolarizzazione di qualsiasi cosa familiare, quello che gli inglesi chiamano "sharenting", la contrazione data dalle due parole inglesi "share" (condividere) e "parenting" (genitorialità).

Cosa è successo a Ethan

Con la conclusione delle vacanze in Sicilia, Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione hanno rilevato che le condizioni del piccolo Domenico Ethan erano abbastanza gravi. Atterrati a Napoli sono corsi al pronto soccorso dove gli hanno diagnosticato una "febbre da gola", che comporta picchi altissimi di febbre: "Ha iniziato a collassare, era un fuoco, una stufa, non so quanto potesse avere di febbre, non siamo neanche andati a casa e siamo volati al pronto soccorso". I medici gli hanno diagnosticato una febbre molto alta, che ha richiesto una dose massiccia di cortisone al piccolo. Passato l'effetto del cortisone, il piccolo ha avuto una crisi isterica: "Io piangevo disperata perché non riconoscevo mio figlio: lanciava oggetti, nessuno lo potete toccare, urlava come un matto".

"Un fatto così privato, messo in pasto ai social"

Sui social network, il pubblico si è diviso tra quanti sostengono la soubrette: "Forza, il peggio è passato" e quanti invece non mancano di pungere: "Non so, posso sbagliarmi, ma quando una madre prende un così grosso spavento per il figlio, la prima cosa che fa è mettersi davanti al cellulare e parlare su Facebook? Boh, io vorrei stare accanto a lui e confortarlo e non vedere nessuno. È così spaventata che pubblica sui social". E chi controbatte: "Mi spaventano certi commenti! Anche davanti a un malessere di un bambino, non si fermano con le polemiche…!!! Dove siamo arrivati….!!! Che tristezza….!!!". C'è anche chi alla fine minimizza: "Magari un semplice colpo di sole?". L'importante per Rosa Perrotta è che lo spavento è passato. L

Le condizioni di Ethan: il piccolo sta bene

Pochi minuti fa, Rosa Perrotta ha mostrato le condizioni del piccolo Domenico "Dodò" Ethan in evidente miglioramento. Il piccolo ha mangiato e ha preso il suo antibiotico. Nelle stories, tutta la dolcezza del piccolino che questa mattina gioca insieme a sua madre. In barba a tutte le critiche.