Rosa Perrotta in lacrime per il figlio Ethan: “Lo spavento più grande della nostra vita” “Quando io scompaio è sempre per qualcosa di brutto”, preannuncia Rosa Perrotta nel primo video di ritorno sui social dopo diverse ore di assenza. “Ieri Ethan è stato molto molto male, penso sia stata la nottata più brutta e spaventosa da quando è nato”, confessa con le lacrime agli occhi. L’ex tronista era di ritorno dalla Sicilia quando il bimbo “ha iniziato a collassare, era un fuoco”. Poi la corsa in ospedale e una nottata insonne: “Ero in lacrime, non riconoscevo mio figlio”. La paura fortunatamente è rientrata e il piccolo ha iniziato a riprendersi.

A cura di Giulia Turco

Sara Perrotta ha passato una nottata da incubo per lo spavento e la preoccupazione dovuti al malore del piccolo Domenico Ethan, il primo figlio nato dall'amore con Pietro Tartaglione. La coppia, in attesa del secondo figlio che nascerà due anni dopo il primogenito "Dodo", stava trascorrendo le vacanze in Sicilia quando, di ritorno dal viaggio verso Napoli, il piccolo ha iniziato ad accusare i primi sintomi. Grande la paura dell'ex tronista che dopo la corsa in ospedale e una nottata insonne ha raccontato l'accaduto anche ai suoi follower con uno sfogo su Instagram.

Cosa è successo ad Ethan il figlio di Rosa Perrotta

"Quando io scompaio è sempre per qualcosa di brutto", preannuncia Rosa Perrotta nel primo video di ritorno sui social dopo diverse ore di assenza. "Ieri Ethan è stato molto molto male, penso sia stata la nottata più brutta e spaventosa da quando è nato", confessa con le lacrime agli occhi. L'ex tronista, Pietro Tartaglione e il piccolo Ethan erano di ritorno dalla Sicilia quando il bimbo "non stava bene, ma sembravano i classici sintomi da influenza". Arrivati a Napoli "ha iniziato a collassare, era un fuoco, una stufa, non so quanto potesse avere di febbre, non siamo neanche andati a casa e siamo volati al pronto soccorso". I medici gli hanno diagnosticato una febbre molto alta, che ha richiesto una dose massiccia di cortisone al piccolo.

Lo spavento di Rosa Perrotta incinta del secondo figlio

Tornati a casa dall'ospedale, fortunatamente la febbre si è placata, ma "il peggio è arrivato la mattina dopo, quando ha avuto una crisi isterica", racconta la mamma del bimbo. "Io ero in lacrime, non riconoscevo mio figlio, era intrattabile a livelli mai visti. Lanciava oggetti, non voleva essere sfiorato. Di notte ha ricominciato con le crisi comportamentali". Tanto era lo spavento che i genitori hanno optato per una chiamata al 118, temendo che Ethan potesse aver subito danni celebrali. I medici li hanno rassicurati spiegando ai genitori che la crisi era dovuta, probabilmente, all'effetto del cortisone. Nulla di grave insomma, ma sicuramente un brutto colpo per l'ex tronista che aspetta il suo secondo figlio, come ha raccontato in un post all'indomani della crisi. "Torno a respirare", spiega ai suoi fan, "è proprio vero, i primi figli sono i figli della paura".