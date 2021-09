Rossella Intellicato di Uomini e Donne e GF scende in politica: si candida con la Lega Ex concorrente del Grande Fratello, fu tronista a Uomini e Donne ma si ritirò in seguito alle liti con Tina Cipollari. Oggi è lontana dalla tv, è diventata mamma e ha deciso di provare a intraprendere la carriera politica. Si candida alle comunali di Torino, la sua città, con la lega di Salvini.

A cura di Valeria Morini

Nuova vita per Rossella Intellicato, che il pubblico di Canale 5 ricorderà bene per Uomini e Donne e Grande Fratello. Dai reality show, la torinese è passata alla politica. Come annunciato sui suoi social, ha deciso di candidarsi alle comunali di Torino (si voterà il 3-4 ottobre). L'ex tronista si è schierata con la Lega di Matteo Salvini.

Ho sempre amato chi nella vita prende decisioni nel bene o nel male. Io ho deciso di prendere questa! Votare è un dovere civico

Quando i volti della tv scendono in politica

Non è certo la prima volta che un personaggio televisivo sceglie di dedicarsi al mondo politico. Il caso più emblematico degli ultimi anni è probabilmente quello di Rocco Casalino, da concorrente del Grande Fratello a personaggio centrale del movimento 5 Stelle. Potremmo citare anche tanti nomi ancora più blasonati (ma meno fortunati in cabina elettorale, o pentiti della svolta), come Massimo Boldi (PSI), Iva Zanicchi (Forza Italia) e Gerry Scotti (anche lui coi socialisti negli anni 80). Enrico Montesano è stato eurodeputato Pds, Gianni Rivera ha avuto una lunga carriera tra le fila di diversi partiti. Franco Battiato è stato Assessore al Turismo, allo Sport e allo Spettacolo in Sicilia e non si contano più gli incarichi di Vittorio Sgarbi. C'è pure chi è passato direttamente all'impegno elettorale, come Gabriella Carlucci o Elisabetta Gardini. E come dimenticare il Partito dell'amore di Ilona Staller/Cicciolina e Moana Pozzi?

Rossella Intellicato dopo Grande Fratello e Uomini e Donne

La Intellicato ha partecipato al Grande Fratello 14, quindi è stata tronista a Uomini e Donne nella stagione 2015/2016. La sua esperienza lì è stata però di breve durata: in seguito alle continue liti con Tina Cipollari ha deciso di lasciare il dating show di Maria De Filippi senza scegliere. Poi, ha avuto un breve flirt con Jeremias Rodriguez, fratello di Belen. Quindi, si è allontanata dalle telecamere, ha fondato un brand di abbigliamento e ha trovato l'amore con Giovanni Ferrero: da lui, nel dicembre 2020 ha avuto il figlio Francesco Leone Maria.