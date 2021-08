Sabrina Ghio sposa Carlo Negri, la proposta di matrimonio a sorpresa per l’ex tronista L’ex tronista ha pubblicato su Instagram il video della proposta di matrimonio a sorpresa del suo compagno, Carlo Negri. Sulle note di Abbracciame, si vede Carlo inginocchiarsi a terra e mostrarle l’anello. Alle lacrime segue l’arrivo della figlia Penelope, nata dal precedente matrimonio di Sabrina Ghio con Federico Manzolli.

A cura di Andrea Parrella

Sabrina Ghio sposerà Carlo Negri. La notizia, oltre le intenzione già espresse in passato dai due, ormai è ufficiale. L'ex ballerina di Amici ha ricevuto la proposta di matrimonio dal suo compagno, come testimonia un video postato su Instagram. La sorpresa arriva durante i festeggiamenti del compleanno dell’ex tronista, che non riesce a trattenere le lacrime. Sulle note di Abbracciame, si vede Carlo inginocchiarsi a terra e aprire la scatolina, al cui interno c’è appunto l’anello. Al profluvio di lacrime segue anche l'arrivo della figlia Penelope, che corre subito ad abbracciarli.

L'operazione recente di Sabrina Ghio

I due, d'altronde, non avevano mai nascosto di avere intenzione di allargare la famiglia e di convolare a nozze, cosa che a questo punto diventa definitiva e c'è solo da attendere la data. La coppia è reduce da un periodo complesso e certamente complicato dal punto di vista psicologico, considerando il fatto che di recente Sabrina Ghio si è sottoposta a un intervento chirurgico, senza tuttavia entrare nel merito dell’operazione cui è stata costretta a sottoporsi.

Il precedente matrimonio con Federico Manzolli

Prima della storia con Carlo Negri, Sabrina Ghio è stata sposata con l'immobiliarista Federico Manzolli dal 2008 al 2014. Dalla relazione è nata nel 2013 la figlia Penelope. Una storia che lei stessa aveva ricordato tempo fa come molto complessa, raccontandolo proprio attraverso le sue pagine social: