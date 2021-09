Sabrina Ghio svenuta ad un evento: “Per poco non ci lasciavo le penne, devo starmene a casa” Sabrina Ghio racconta quanto le è accaduto durante un evento a Milano, dove si è sentita male perdendo i sensi. L’ex tronista di Uomini e Donne ha rivelato di essersi sottoposta ad una cura piuttosto pesante, che le avrebbe procurato dei malesseri: “Per una sera che esco stavo quasi per rimetterci le penne” scherza sdrammatizzando l’accaduto.

A cura di Ilaria Costabile

Sabrina Ghio ha raccontato su Instagram la disavventura che ha vissuto nella serata di ieri, durante la partecipazione ad un evento tenutosi a Milano, al quale era stata invitata molta gente nota dello spettacolo e famosa anche sui social. L'ex volto di Uomini e Donne ha rivelato di non essersi sentita bene, quindi, di essere svenuta nel pieno di quella che sembrava una serata potenzialmente piacevole e tranquilla.

Cosa è successo a Sabrina Ghio

Prima della spiegazione dettagliata dell'accaduto, aveva pubblicato una storia nella quale anticipava quanto fosse successo, scrivendo: "Ieri sera, dopo due anni di stop agli eventi causa Covid pensavo di godermi un po' di Milano, invece nulla, mi sono sentita male e ho passato metà del tempo dietro un camion sdraiata per terra a gambe alzate". Un'introduzione piuttosto esplicativa, ma che nasconde i motivi del malore che ha colto Sabrina Ghio che, però, come è sua abitudine fare, non ha voluto lasciare i suoi follower troppo tempo in attesa:

Sono arrivate le analisi che tanto aspettavo, non ve ne ho parlato proprio per evitare, ma alla fine diventa inevitabile non dirlo, ve la faccio stretta, sono sotto una terapia di due farmaci molto forti, da quattro cinque giorni, tant'è che non mi sento proprio bene. […] Ieri abbiamo rischiato il dramma, mentre chiacchieravamo a questo evento, ad un certo punto ho cominciato a sentire delle vampate e ho riconosciuto subito quella sensazione, quindi ho fatto finta di nulla, mi sono seduta pensando mi passerà, invece no ho cominciato a sudare tantissimo, li ho chiamato Elisa, ho cominciato a vedere tutto nero, sono svenuta per terra fortunatamente dietro le cucine, cadendo poi ho rimesso.

La lotta malattia

Già da qualche mese Sabrina Ghio ha rivelato ai suoi fan che sta lottando contro una malattia. Dopo vari accertamenti, analisi e un intervento lo scorso luglio, l'ex tronista di Uomini e Donne ha raccontato alcuni momenti di questo suo percorso, sebbene abbia più volte ribadito di non voler raccontare solo il negativo di quanto le sta accadendo.