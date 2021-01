Sembra proprio che sia tornato il sereno tra Salvatore Angelucci e Alessandra Gallocchio, dopo la crisi dello scorso dicembre i due sono tornati insieme. A dare l'annuncio, seppur non in maniera plateale, è stata proprio la Gallocchio pubblicando una foto su Instagram.

La foto che conferma il ritorno di fiamma

"RicominciAmo da qui" dice la didascalia di questo scatto in bianco e nero che ritrae Salvatore Angelucci con in braccio un cucciolo. Segno che il rapporto con Alessandra Gallocchio sembra aver riacquisito una nuova linfa vitale che ha portato i due a decidere di riprovarci e ricostruire il loro amore che aveva subito lo scorso dicembre una battuta d'arresto. Le incomprensioni, quindi, sarebbero state risolte, sebbene solo qualche settimana fa la chiusura potesse sembrare definitiva, visto che l'ex volto di Uomini e Donne aveva smentito che il loro malessere sarebbe nato da ipotetici tradimenti perpetrati dalla Gallocchio, come alcuni avevano ipotizzato. Intanto, però, non è arrivato nessun commento da parte di Angelucci, nulla che potesse suggellare questo inaspettato ritorno di fiamma che avrà fatto felici i fan della coppia.

L'annuncio della rottura

Precedentemente era stato proprio Salvatore Angelucci a confermare la sua separazione con Alessandra Gallocchio, pubblicando a storia sul suo profilo Instagram, dichiarando vere le voci che si erano diffuse nelle settimane precedenti all'annucio. Era stata la sua ex compagna, nonché madre di sua figlia Ginevra, Karina Cascella a dichiarare che la Gallocchio non faceva più parte di quella che era diventata una famiglia allargata, che continuava a frequentarsi nonostante la separazione. Angelucci ha anche voluto mettere fine a una serie di speculazioni sulle motivazioni della loro rottura, dal momento che i fan della coppia, nelle scorse settimane, avevano sospettato uno o più tradimenti di Gallocchio.