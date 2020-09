Sara Affi Fella e Francesco Fedato sono diventati genitori per la prima volta. Il 30 settembre 2020 è nato Tommaso, come annuncia l'ex volto di Uomini e Donne tramite un messaggio pubblicato nelle storie su Instagram, in cui menziona anche il suo compagno. Dopo una gravidanza che ha attraversato diversi alti e bassi, finalmente i neo genitori possono abbracciare il loro bambino e godere dell'immensa emozione di diventare genitori, anche se al momento non hanno ancora condiviso uno scatto social che li ritragga tutti insieme.

La nascita del piccolo Tommaso

Alle prime ore di stamattina, Sara Affi Fella aveva pubblicato una foto sul suo seguitissimo account Instagram, in cui mostrava il pancione su cui era appoggiato un macchinario per monitorare le condizioni del feto, in attesa di poter poi iniziare il parto, avvenuto nella Clinica Villa del Sole, nei pressi di Caserta, dove il piccolo Tommaso è venuto alla luce per la felicità dei suoi genitori. L'ex tronista dello show di Canale 5 aveva annunciato lo scorso marzo di essere in dolce attesa, ma aveva aggiunto che i primi tre mesi della gravidanza erano stati particolarmente delicati, tanto da farle scegliere di tornare vicino ai suoi familiari per sentirsi più sicura e protetta.

La felicità alla scoperta della gravidanza

Sara Affi Fella sembra aver trovato finalmente la felicità tra le braccia del calciatore Francesco Fedato, dopo lo scandalo che l'aveva inghiottita dopo la sua partecipazione a Uomini e Donne. Adesso è davvero serena e vive la sua relazione con grande tranquillità, tanto da sognare in grande, sperando in un matrimonio con il suo compagno quanto prima. L'arrivo di Tommaso è stato per lei motivo di rinascita, come le è capitato di raccontare anche tramite social ai suoi fan, dicendo: "Da quel giorno tutto è cambiato. Ricordo tutto di quella mattina, sapevo che c’era qualcosa dentro di me e decisi di fare il test dopo un piccolo ritardo. Uscì il risultato che tanto desideravamo. ‘Incinta’. Il mio cuore scoppiava di gioia , non riuscivo a smettere di piangere"