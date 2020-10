Sara Affi Fella mostra con orgoglio il proprio corpo a poche settimane dal parto, lanciando un importante messaggio di body positivity. La ex protagonista di Temptation Island e Uomini e Donne, archiviata ormai da tempo la sua esperienza televisiva non priva di controversie, è da poco diventata mamma del suo primogenito Tommaso. Su Instagram, ha pubblicato una foto in cui appare senza filtri né artifici, ben lontana dagli impossibili standard che vorrebbero una donna "perfetta" anche nella maternità.

Il messaggio di Sara Affi Fella

La Affi Fella ha ammesso di aver sofferto per gli effetti della gestazione sul suo fisico, per poi imparare ad apprezzarsi e a capire di essere anzi nella sua fase più felice: "Dall’inizio della mia gravidanza ho iniziato a notare ogni singolo cambiamento del mio corpo… Sono sempre stata attenta alla forma e vedermi così nei primi periodi mi ha un po' spaventato. Forse qualche anno fa non avrei mai pensato di pubblicare una foto così, poi però la vita cambia e con lei sono cambiata anche io. Oggi guardo questa foto, penso a mio figlio e sorrido. Sorrido perché in realtà io non mi sono mai vista così bella".

Sara Affi Fella mamma, l'amore con Francesco Fedato

Sono ormai lontani i tempi in cui la Affi Fella "scandalizzava" il pubblico di Uomini e Donne diventando la concorrente più discussa nella storia della trasmissione. Nella stagione 2017/2018, Sara lasciò il programma insieme a Luigi Mastroianni, ma poco dopo fu costretta ad ammettere di non aver mai smesso di frequentare lo storico compagno Nicola Panico, anche mentre sedeva sul Trono classico. Successivamente, la Affi Fella ha avuto una liason con il calciatore Vittorio Parigini e ha quindi trovato il vero amore con un altro giocatore, l'attaccante della Casertana Francesco Fedato. I due sono diventati genitori il 30 settembre. “Quanto mi sento grata alla vita non riesco a spiegarvelo in questo momento", ha scritto lei su Istagram, "Ti guardo e mi chiedo come ho fatto a vivere fino a oggi senza di te. Al mio compagno e a mio figlio dico grazie perché siete la luce nella mia vita”.