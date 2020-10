Nella puntata di lunedì 12 ottobre dello show pomeridiano di Rai1, Oggi è un altro giorno, è stata ospite Serena Autieri. L'attrice napoletana ha parlato della sua carriera nel mondo dello spettacolo, sia come cantante che come attrice, e ha risposto anche a qualche domanda più pruriginosa, riguardo a questioni di gossip. Diversi anni fa, infatti, circolava la voce che tra lei e Gabriel Garko ci fosse stata una breve frequentazione.

Il chiarimento di Serena Autieri

Nel mondo della televisione non è difficile che tra colleghi possa nascere un particolare flirt, magari in seguito a prolungate giornate lavorative sul set, ma non sempre tutte le voci che circolano corrispondono alla realtà. Ed è quanto ha voluto precisare Serena Autieri in risposta alla domanda della giornalista Serena Bortone che, dopo aver ripercorso i suoi più grandi successi, le ha chiesto se davvero ci fosse stata una storia tra lei e Garbiel Garko. I due si sono trovati a recitare insieme in una fiction, ma dopo il recente coming out dell'attore, ormai si passano in rassegna le donne con le quali si presume abbia avuto qualche rapporto oltre l'amicizia. L'attrice, però, ha prontamente negato il tutto, sottolineando anche il suo stato di donna felicemente sposata, perciò ha dichiarato:

Abbiamo fatto una fiction insieme, quindi ci siamo visti siamo usciti insieme, ma non siamo mai stati fidanzati. Io adesso sono una donna sposata, con una figlia quindi cambierei argomento. Nel 2020 credo sia un po’ svilente parlare di questo, abbiamo tante cose belle da raccontare.

Il coming out di Gabriel Garko

Tra gli argomenti più chiacchierati delle ultime settimane c'è sicuramente il coming out di Gabriel Garko, avvenuto durante una puntata del Grande Fratello Vip. L'attore ha sviscerato quello che lui stesso ha definito come "il segreto di pulcinella" e ha voluto liberarsi di un fardello che ormai portava sulle spalle da anni. Finalmente libero dal dover interpretare un ruolo ben preciso, anche in televisione dove la sua immagine era associata a quella del latin lover, Garko ha dichiarato di voler abbandonare il piccolo schermo. Intanto, decisamente più leggero, ha iniziato a viversi alla luce del sole il suo rapporto con Gaetano Salvi, il ragazzo con il quale si sta frequentando da qualche tempo.