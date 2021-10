Serena Enardu attacca Miriana Trevisan al GF Vip: “Va avanti chi si copre bene sotto le coperte” Rispondendo a un utente su Instagram, Serena Enardu, ex fidanzata del cantante Pago, ha rivelato cosa pensa del comportamento di Miriana Trevisan (ex moglie del cantante) nei confronti di Nicola Pisu al GF Vip: “Penso che per essere se stessi ci vogliono le palle e a volte vanno avanti le persone che sotto le coperte si coprono tanto bene”.

A cura di Elisabetta Murina

Hanno in comune un ex e sono due donne che di certo non se le mandano a dire. L'uomo in questione è il cantante Pago, ex fidanzato di Serena Enardu ed ex marito di Miriana Trevisan, ora concorrente al GF Vip. Nella casa più spiata d'Italia, la showgirl sta facendo parlare di sè per il flirt con Nicola Pisu, che sta vivendo alti e bassi. E lontano dai riflettori c'è chi appoggia questo legame, come il cantante all'anagrafe Pacifico Settembre che ha dato la sua benedizione alla ex moglie, e chi invece non risparmia cattiverie, come Serena Enardu che su Instagram ha così commentato il comportamento di Miriana: "Penso che per essere se stessi ci vogliono le palle. E penso che a volte vanno avanti le persone che sotto le coperte si muovono tanto bene".

Serena Enardu contro Miriana Trevisan al GF Vip

Serena Enardu, ex fidanzata di Pago, ha commentato su Instagram il comportamento di Miriana Trevisan nei confronti di Nicola Pisu al GF Vip. Alla domanda di un utente: "Cosa ne pensi della ‘signorina' che ti ha criticato e ora è finita sotto le coperte del povero Nicola?", l'ex tronista di Uomini e Donne ha così risposto: "Penso che per essere se stessi ci vogliono le palle. In una società come questa bisogna prendere per il culo tutti e a volte vanno avanti le persone che sotto sotto le coperte si coprono tanto bene". Serena quindi non le manda di certo a dire a Miriana, complice forse anche quanto accaduto in passato. Qualche anno fa, Pago, l'ex che le due hanno in comune, aveva partecipato al Grande Fratello e in quell'occasione Serena era andato a trovarlo nella Casa dicendo di aver avuto un ripensamento sulla loro storia, da poco conclusa. Con la sua apparizione però, l'ex tronista di Uomini e Donne aveva ricevuto non poche critiche, comprese quelle da parte di Miriana. Ma ora la situazione sembra essersi rovesciata.

Pago approva il flirt di Miriana al GF Vip

Se Serena attacca duramente Miriana per il flirt con Nicola Pisu nella casa del Grande Fratello Vip, non è della stessa opinione Pago, l'ex che le due donne hanno in comune. Ospite nel programma radiofonico Non succederà più con Giada Miceli, il cantante ha rivelato cosa pensa pensa del rapporto tra la ex moglie e il figlio di Patrizia Mirigliani: "Le piace, ma è frenata perché ha paura di scottarsi". E ha poi aggiunto: "Io sono contento per lei, se vedo che sta bene sono felice".