Serena Enardu interviene su Instagram dopo l'incendio divampato ieri notte fuori casa sua a Quartu Sant'Elena, nel comune di Cagliari. La sua Land Rover bianca è stata data alle fiamme intorno le 22.30 di ieri, dopo che "qualcuno ha versato del liquido infiammabile sull'auto e una volta appiccato il rogo è fuggito", come ha riportato l'ANSA. L'ex Uomini e Donne, reduce da un anno di fermo dopo due reality show di fuoco, Temptation Island e Grande Fratello Vip, vissuti a braccio con l'ex compagno Pacifico Settembre, più noto come Pago, è intervenuta sui suoi social per commentare quanto accaduto e per rassicurare i fan rispetto lo stato di salute suo e di suo figlio Tommaso:

Buona domenica, mi piacerebbe iniziare dicendo ‘che notte di fuoco’ però c’è poco da ridere. Siccome mi state scrivendo tantissimi messaggi e siete preoccupati, volevo dirvi che io e Tommaso stiamo bene, che quello che è successo mi lascia senza parole ma sono consapevole che nel mondo ci sono persone brutte, miserabili, ignobili che arrivano a fare un gesto così meschino. Adesso chi deve indagare sta indagando, noi la supereremo, mi rivolgo di nuovo alle persone che vivono in zona e hanno telecamere di sorveglianza per poter fornire, anche in anonimato, delle prove. Ve ne sarei grata. Vi ringrazio di cuore per l’affetto e il sostegno, tutto a posto, the show must go on.

Cosa è successo negli ultimi due anni

È un periodo piuttosto buio per la Enardu, che da un biennio a questa parte sembra collezionare spiacevoli incidenti e fallimenti sentimentali. Questa è addirittura la seconda macchina incendiata in sei mesi. La prima risale al 13 agosto 2020 e anche in quel caso richiese il suo intervento su Instagram per rassicurare i suoi followers e chiedere la collaborazione dei vicini di casa, laddove avessero visto qualcosa o fossero stati disposti a mettere a disposizione le loro telecamere di sorveglianza.