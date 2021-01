L'auto di Serena Enardu è stata incendiata fuori casa sua, a Quartu Sant'Elena, comune di Cagliari, durante la notte scorsa. Una Land Rover data alle fiamme intorno le 22.30 di ieri, l'ANSA riporta che "qualcuno ha versato del liquido infiammabile sull'auto e una volta appiccato il rogo è fuggito. Alcuni residenti hanno visto l'incendio e hanno chiamato il 115. Sul posto, insieme ai vigili del fuoco, sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Quartu.

in foto: La macchina di Serena Enardu data alle fiamme

Nel giro di poco tempo le fiamme sono state domate. Vicino all'auto sono state trovate tracce di liquido infiammabile. La polizia ha avviato le indagini per risalire agli autori del gesto". Serena Enardu, volto televisivo noto per dating e reality show come Uomini e Donne, Temptation Island e Grande Fratello Vip, finita la relazione con il cantante Pago, all'anagrafe Pacifico Settembre, si è rintanata da mesi nella sua Sardegna, dove porta avanti la sua attività nel campo della telefonia mobile e varie collaborazioni per brand di moda e cosmetica.

La prima macchina incendiata, era il 16 agosto 2020

L'auto della showgirl era stata già incendiata lo scorso agosto a ridosso di Ferragosto e la showgirl aveva commentato quella prima spiacevole scoperta in un video in diretta dalla spiaggia. Al tempo, l'episodio era successivo alle polemiche molto accese scaturite dalla torta con la svastica di un compleanno che aveva visto protagoniste sia lei che sua sorella gemella Elga. Varie le rimostranze accompagnate, a suo dire, anche da minacce di morte, a tal punto da far ipotizzare che potesse essere una conseguenza dell'odio social legato a quei particolari eventi: