La storia d'amore tra Serena Enardu e Pago ha fatto sognare prima a Temptation Island nel 2019, poi nella casa del Grande Fratello Vip, l'anno successivo. I due si sono presi poi lasciati, avvicinati e allontanati. Serena e Pago avevano deciso di prendere ognuno la propria strada e a ufficializzare la rottura, già poche settimane dopo il reality, era stata proprio l'ex tronista, smentendo ogni ipotesi di flirt con il corteggiatore Alessandro Graziani. Inaspettatamente ora Pago e Serena sono di nuovo vicini e stanno riprovando a ricucire un rapporto.

Serena Enardu: "Con Pago riavvicinamento soft"

L'ex tronista di Uomini e Donne ha voluto aggiornare i suoi fan tramite un video pubblicato sulle sue Instagram Stories. Spiegando che con Pago non si tratta di un vero e proprio ritorno di fiamma, ci tiene a specificarlo, ma di un tentativo di riavvicinamento dopo un periodo trascorso lontani: "Provi a stare lontano, ma davanti a qualcosa di più grande di noi non c'è niente da fare se non arrendersi e dire va bene, proviamo ad impegnarci affinché io possa rendere felice te e tu me", ha spiegato Serena. "Abbiamo iniziato un nuovo percorso di riavvicinamento che non vogliamo etichettare in nessun modo. E' un esperimento su di noi". Quest'ultimo tentativo arriva dopo numerose sofferenze per entrambi:

Abbiamo vissuto la nostra crisi e la fine del nostro rapporto in maniera molto dolorosa per entrambi perché comunque devi fare i conti anche col pubblico ed è tutto molto più pesante. Abbiamo cercato di prendere da tutto quello che è successo il meglio, analizzando tutto nei dettagli. Abbiamo deciso di partire da lì per capire in quale modo si potrebbe evolvere e salvare un rapporto che è fondamentale.

Pago aveva chiuso i rapporti con Serena

In un'intervista rilasciata al settimanale Chi lo scorso dicembre, Pago aveva fatto chiarezza sul suo rapporto con Serena, spiegando il loro era ormai un capitolo chiuso: "L'argomento Serena è chiuso, le nostre strade si sono divise". I due non hanno mai nascosto di aver continuato a sentirsi, ma il cantante aveva chiarito che si trattava solo di una forma di rapporto civile: "Noi ci sentiamo, abbiamo messo da parte il rancore, abbiamo forse trovato un dialogo civile, tutto qui". Infine Pacifico Settembre aveva rivelato al settimanale di avere voglia di innamorarsi ancora: "Ho bisogno di qualcosa che mi faccia fermare, che possa fermare il mio cuore per sempre". Il cantante aveva raccontato di essersi trasferito nella Capitale: "Il Covid mi ha portato a trasferirmi a Roma e sto vivendo questo periodo con mio figlio Nicola. Sto bene, ma aspetto l'amore, quello vero".