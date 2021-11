“Sfera aspetta Madame per una cena, ma lei non arriva e lui si accontenta di Taylor Mega” Secondo Dagospia, Sfera Ebbasta avrebbe dovuto incontrare Madame per una cena sul Lago di Garda. Lei, però, non si è presentata e il rapper si “è accontentato di Taylor Mega”, con cui in passato ha avuto un breve e passionale flirt nel 2018. Potrebbe essere l’occasione giusta per un ritorno di fiamma?

A cura di Elisabetta Murina

Hanno un breve flirt alle spalle e ora sono stati avvistati di nuovo insieme sulle rive del Lago di Garda. Ma questa volta, quasi per sbaglio. Sfera Ebbasta in passato ha avuto un flirt con Taylor Mega e, stando alle indiscrezioni lanciate da Dagospia, sembra che i due siano finiti di nuovo a cena insieme. Al posto della modella e influencer, però, avrebbe dovuto esserci Madame, che non si è presentata.

Sfera aspetta Madame ma si presenta Taylor Mega

Sfera avrebbe dovuto incontrare Madame per una cena vista lago a Padenghe sul Garda. Ma, stando alla bomba lanciata da Dagospia, la cantante non si è presentata e il rapper si è allora "accontentato di Taylor Mega", con cui in passato aveva avuto un breve flirt. Non è chiaro per quale motivo i due dovessero vedersi, né perché Madame non fosse presente all'incontro. Secondo il sito di Roberto d'Agostino, alla serata erano presenti anche il tiktoker Khaby Lame e l'ex volto di Temptation Island, Giada Giovanelli.

Sfera e il flirt con Taylor Mega

Nel 2018, Taylor Mega e Sfera (all'anagrafe Gionata Boschetti) sono finiti al cento del gossip per il loro breve flirt. All'epoca erano stati beccati insieme durante una romantica cena al ristorante Trussardi alla Scala, dove ad accoglierli era stata Michelle Hunziker. I loro baci passionali erano stati immortalati dal settimanale Diva e Donna e avevano fatto velocemente il giro del web. Tuttavia, nonostante la passione, la fiamma tra i due si era spenta ben presto. Lei, con i suoi lunghi capelli biondi e curve mozzafiato, si era fatta conoscere per la liason estiva con l'imprenditore Flavio Briatore, anche quella finita nel giro di qualche mese probabilmente per la presenza ingombrante di Elisabetta Gregoraci, sua ex.