Shawn Mendes e Camila Cabello si sono lasciati: “Legati più che mai, restiamo migliori amici” Il songwriter canadese e la cantante cubana hanno annunciato via social la loro rottura, nonostante “l’amore che proviamo è più forte che mai”, hanno scritto. “Abbiamo iniziato la nostra storia come migliori amici e continueremo ad esserlo”.

A cura di Giulia Turco

Camila Cabello e Shawn Mendes si sono lasciati. Il songwriter canadese e la cantante cubana hanno annunciato con un messaggio condiviso da entrambi sui social di aver messo un punto alla loro storia d'amore, ufficializzata nell'estate del 2019. La coppia era stata protagonista sul red carpet del Met Gala 2021, lo scorso settembre, incantando per la loro dolce freschezza. La rottura arriva come un fulmine a ciel sereno per i due giovani e amatissimi esponenti del pop internazionale.

La rottura annunciata sui social

"Ciao ragazzi, abbiamo deciso di porre fine alla nostra relazione", hanno annunciato i due artisti con un messaggio condiviso tramite Instagram story, "ma l'amore che proviamo l'un l'altra come persone è più forte adesso che mai". A quanto pare dunque Shawn e Camila avrebbero capito di non poter funzionare come coppia, ma ciò non ha messo in dubbio l'affetto che provano l'uno per l'altra, anzi. Avrebbero scelto di restare migliori amici, ciò che erano prima di fidanzarsi: "Abbiamo iniziato la nostra storia come migliori amici e adesso continueremo ad essere bff. Entrambi abbiamo sempre apprezzato il vostro supporto, fin dall’inizio e continueremo a farlo. Camila e Shawn".

Prima dell'amore erano migliori amici

Un anno prima la cantante cubana aveva parlato pubblicamente del rapporto speciale che la lega al cantautore canadese con una lettera sui social. "Ho imparato molto sull'amore con questo ragazzo. […]. A volte non è così semplice come sembra. A volte è complicato, scomodo e brutto. Ma non c’è niente come l’attrazione, la forza che è amore, essere la luce nell’oscurità, essere l’attrazione gravitazionale che ti dà la forza implacabile di essere più coraggiosa, più saggia e migliore di quanto eri ieri". A giugno 2020 i due ragazzi erano usciti allo scoperto annunciando al mondo che la loro amicizia si era trasformata in qualcosa di più. Lo avevano fatto pubblicando sui social il video divertente di un loro bacio hot, che anticipava il videoclip del loro successo Senorita.