Cicogna in arrivo per un volto lanciato da Uomini e Donne. Il pubblico più affezionato al dating show di Canale 5 si ricorderà senz'altro di Silvia Raffaele, in passato corteggiatrice e poi tronista della trasmissione. Come annunciato in un post Instagram, Silvia è incinta per la prima volta del compagno, il calciatore Andrea La Mantia.

Nonostante nell’ultimo periodo io sia stata abbastanza riservata sulla mia vita privata, oggi sento la necessità e la gioia di condividere con voi una lieta notizia. Molto presto io e Andre saremo in tre. Inizia un nuovo capitolo della nostra vita insieme e non vediamo l’ora.

Silvia Raffaele sarà mamma di un maschio

La gravidanza è a uno stato avanzato, come si desume dalle foto pubblicate che mostrano il pancione evidente e dall'hashtag che parla di "19 settimane". La Raffaele ha anche già svelato sesso e nome del bebè: il primo figlio della 30enne calabrese e dell'attaccante dell'Empoli saràun maschietto e si chiamerà Lorenzo. I due sono legati dalla fine del 2015.

La gioia del tuo arrivo è un’emozione così indescrivibile che non bastano parole per raccontarlo. Nonostante quest’anno sarà un Natale un po’ diverso per tutti, ricordiamoci che questo giorno è una festa che riempie il cuore di gioie e per questo noi vorremmo augurarvi tanto amore e serenità con la speranza che sia un anno migliore per tutti.

Silvia Raffaele dopo Uomini e Donne

Il percorso di Silvia Raffaele in televisione iniziò nella stagione 2014/15 di Uomini e Donne, quando entrò nel cast come corteggiatrice di Fabio Colloricchio. La sua prima esperienza nel programma fu infruttuosa (lui scelse Nicole Mazzocato) e Silvia tornò in studio la stagione successiva come tronista. Decise però di ritirarsi, per poi trovare l'amore circa un mese dopo, lontano dalle telecamere. Da allora non ha più lavorato in televisione ma è molto attiva come influencer su Instagram.