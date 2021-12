Skin è diventata mamma, le prime foto della piccola Lev Lylah Skin è diventata mamma. La cantante ha annunciato con una serie di scatti su Instagram la nascita della sua prima figlia, Lev Lylah, portata in grembo dalla sua compagna Lady Fag.

A cura di Ilaria Costabile

Skin è diventata mamma. La cantante britannica ha annunciato la nascita della sua prima figlia con un post su Instagram in cui si mostra con la sua compagna, Lady Fag, che ha portato avanti la gravidanza e con la piccola Lev Lylah tra le braccia.

L'annuncio di Skin sui social

Un'emozione indescrivibile per la cantante che ha raccontato come ha vissuto questa settimana ad accudire la nuova arrivata in famiglia e anche la sua compagna. La piccola ha visto la luce il giorno del Ringraziamento, quindi il 25 novembre e Skin rivela ai suoi fan come la nascita della sua prima figlia le abbia cambiato, sin dal primo istante, la vita:

Sono così felice di annunciare che esattamente una settimana fa alle 17.55 del giorno del Ringraziamento è nata la nostra piccola Lev Lylah che pesa 3 kg. Sono così fottutamente felice di aver trascorso la settimana più bella di tutta la mia vita a prendermi cura di questa splendida nuova anima con la mia incredibile compagna Lady Fag che è riuscita (più o meno) a mantenere la calma chiacchierando fino a un'ora prima della sua nascita! Questa piccola meraviglia ci ha sciolto entrambi. Nessuno può prepararti all'amore incondizionato per lei come quello che stiamo provando adesso io e Lady. È una cosa incredibile, e sia la mamma che la piccola sono super felici e stanno bene. Grazie alla nostra famiglia per tutto l'amore e il sostegno. Benvenuta nel mondo Lev Lylah.

La scelta di avere un figlio

L'amore tra Skin e LadyFag dura ormai da 13 anni e le due desideravano poter fare un passo in più che potesse consolidare ancori di più il sentimento che le unisce. Diventare genitori è stato un passo significativo e la cantante in più occasioni ha dichiarato di aver preso tutto il tempo necessario affinché tutto il periodo della gravidanza fosse privo di intoppi. Tante le foto in questi mesi che l'hanno vista premurosa nei confronti della sua compagna, accarezzandole il pancione, standole accanto in ogni momento e a questo proposito aveva dichiarato: "Non avrei voluto avere una gravidanza, sono infatti emozionata e felice che abbia deciso di farlo la mia compagna, ma amo i bambini e loro mi amano"