Il gossip italiano regala cortocircuiti da far girare la testa: solo poche settimane fa Soleil Sorge veniva avvistata insieme ad Andrea Iannone ed eccola ora insieme a un altro ex di Belen Rodriguez. La concorrente di Uomini e Donne, Isola dei Famosi e Pechino Express è stata paparazzata insieme a Gianmaria Antinolfi, che per qualche tempo ha frequentato Belen nel corso dell'estate. I due sono stati fotografati più volte dal settimanale Chi: innegabile il clima confidenziale tra i due, che si scambiano abbracci e sorrisi. Per il momento non è chiaro se si tratta di una semplice amicizia o di qualcosa di più , benché il magazine sostenga che la Sorge e Antinolfi si siano diretti a casa di lei.

In estate l'incontro con Iannone

C'è però un dettaglio importante che smentirebbe, almeno in linea teorica, l'inizio di una relazione tra Soleil e Gianmaria. Dopo l'avvistamento con Iannone, la Sorge stessa escluse l'esistenza di un flirt con il pilota, in virtù dei trascorsi tra lui e Belen. Per qualche tempo, infatti, l'argentina è stata "cognata" di Soleil, che ha avuto una storia con suo fratello Jeremias Rodriguez. “Non c’è feeling e io non ho mostrato interesse. E poi, per rispetto del passato, non starei mai con una persona che è stata con la mia ex cognata", aveva assicurato l'italo-americana (peraltro accusata di aver organizzato la paparazzata con Iannone). Va anche detto che le situazioni sono decisamente differenti e che la lunga relazione di due anni tra la Rodriguez e il motociclista non è paragonabile al flirt con Antinolfi, durato soltanto poche settimane.

Chi è Gianmaria Antinolfi, ex di Belen e Dayane Mello

In ogni caso, va riconosciuta a Gianmaria Antinolfi la capacità di imporsi in pochi mesi da perfetto sconosciuto del mondo gossip a uno dei personaggi più chiacchierati. Manager del settore fashion di provenienza napoletana ma attivo a Milano, non si è fatto notare solo per la fulminea frequentazione estiva con Belen (oggi legata all'hair stylist Antonino Spinalbese). Nel suo carnet ha un'altra conquista illustre: per qualche tempo è uscito insieme a Dayane Mello, la modella brasiliana oggi concorrente al Grande Fratello Vip.