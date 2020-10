Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli si sono sposati. Oggi pubblica una foto della bellissima sposa fotografata in auto mentre raggiunge il luogo in cui si sarebbe tenuta la cerimonia blindata alla quale hanno partecipato pochi selezionatissimi invitati. L’abito bianco di Federica, che ha voluto curare personalmente il suo look, era firmato dalla stilista italiana naturalizzata inglese Alessandra Rich, apprezzatissima da Kate Middleton, moglie del principe William d’Inghilterra. La sposa ha raggiunto l’oratorio di San Sigismondo della basilica milanese di Sant’Ambrogio all’interno del quale è stato celebrato il matrimonio religioso a bordo di un van con i vetri scuri. I fotografi sono riusciti comunque a catturare un’immagine dell’evento, con la bellissima Federica in un vaporoso abito bianco e bouquet candido.

Assente Piersilvio Berlusconi, fratello di Luigi

Erano circa 25 gli invitati che hanno partecipato alla funzione religiosa che ha unito in matrimonio Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli. Tra loro Barbara ed Eleonora Berlusconi, la sorella maggiore Marina e mamma Veronica Lario che pare sia profondamente legata alla sposa. Assente, invece, Piersilvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset legato alla conduttrice Silvia Toffanin. Sposi e invitati hanno quindi partecipato alla festa tenutasi nella residenza di Macherio alla quale hanno partecipato circa 50 persone, compresi Gianni Letta e Francesca Versace. Lo stellato Da Vittorio di Bergamo ha invece curato il menu del party.

Silvio Berlusconi raggiunge la festa con Marta Fascina

Pare che in serata anche Silvio Berlusconi, padre di Luigi, si sia unito al gruppo per i festeggiamenti. L’ex Premier era accompagnato da Marta Fascina, sua attuale compagna. Risultato positivo al Covid-19, il leader di Forza Italia ha atteso il doppio tampone negativo, arrivato in tempo per unirsi ai festeggiamenti organizzati per il matrimonio del figlio.