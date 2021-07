La regina Elisabetta e il figlio Carlo non parteciperanno alla cerimonia di inaugurazione della statua dedicata a Lady Diana che si terrà oggi 1° luglio al Sunken Garden di Kensington Palace a Londra, nel giorno in cui la principessa avrebbe compiuto 60 anni. Un evento che ha spinto Harry a tornare in Inghilterra dalla California per poter essere presente e in occasione del quale ritroverà il fratello William. Solo i due fratelli, infatti, prenderanno parte all’evento. Assenti gli altri membri della famiglia reale nel rispetto delle misure anti-Covid. Insieme ai due fratelli assisteranno all’inaugurazione della statua dedicata a Diana alcuni rappresentanti della famiglia Spencer, quella della principessa, e lo scultore Ian Rank-Broadley.

in foto: Lady Diana

Harry e William avranno un incontro privato

Secondo il Daily Telegraph, i due fratelli avranno un incontro privati una volta che sarà terminata la cerimonia di inaugurazione. Si tratta del secondo incontro pubblico tra i due dall’esplosiva intervista rilasciata da Harry e Meghan a Oprah Winfrey che aveva obbligato i reali a difendersi dalle accuse di razzismo. Accuse che hanno allontanato i due fratelli, portandoli su binari diversi per la prima volta nella loro vita.

Meghan Markle rimasta in California, la pace è lontana

Nemmeno Meghan sarà presente alla cerimonia. L’attrice è rimasta in California insieme ai figli Archie e Lilibet Diana. A differenza del marito, non è ancora tornata nel Regno Uniti dal momento in cui l’intervista a Oprah ha segnato uno strappo insanabile con la famiglia reale. Harry ha invece adempiuto ai suoi doversi, tornando in Inghilterra per i funerali del nonno Filippo e, qualche giorno fa, per partecipare all’inaugurazione della statua dedicata alla madre. Al momento si trova a Frogmore Cottage, la residenza che nonna Elisabetta gli aveva assegnato dopo le nozze con Meghan e che è adesso occupata dalla cugina Eugenie con la sua famiglia. La residenza è stata divisa in due parti per consentire a Harry di vivere in isolamento per il tempo necessario a osservare la quarantena.