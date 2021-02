Sonia Pattarino è incinta: lanciata dal programma Uomini e Donne, partecipò come corteggiatrice alla stagione 2018/2019 e uscì dal dating show di Maria De Filippi insieme a Iván González, già volto noto in Spagna e tentatore a Temptation Island. Per lei l'esperienza televisiva è ormai un lontano ricordo, perché la frequentazione con il tronista spagnolo è durata soltanto sette mesi e Sonia ha trovato l'amore con il compagno Giovanni La Camera. Dopo l'annuncio della gravidanza dato alla vigilia di San Valentino, Sonia ha svelato pubblicamente ai suoi fan il nome del bebè.

La figlia di Sonia Pattarino si chiamerà Ginevra

La Pattarino aveva già spiegato di essere in attesa di una bambina. Nel nuovo post si mostra romanticamente abbracciata con il suo Giovanni e annuncia: "Ginevra, sarà il nome della nostra piccolina. Quinto mese… #17weekspregnant La panzetta inizia a vedersi". La nascita della bimba è dunque prevista in estate.

Chi è Giovanni La Camera

L'uomo al fianco di Sonia Pattarino è un volto tutt'altro che sconosciuto. Giovanni La Camera è infatti un ex calciatore che ha militato in diverse squadre tra cui Rimini, Como, Reggina. Nato a Messina il 29 dicembre 1983, è stato sposato dal 2011 con la giornalista sportiva Monica Bertini da cui poi si è separato. Vive a Milano, dove ha fondato un noto ristorante.

Il significato del nome Ginevra

"Ginevra" deriva dall'antico nome gallese Gwenhwyfar, che potrebbe significare "spirito luminoso" o "splendente tra gli elfi". Com'è noto, è il nome portato dalla sposa del Re Artù nell'epica cavalleresca del ciclo bretone o arturiano. Il nome si è evoluto in varie forme, tra cui l'inglese Jennifer. In Italia è legato anche al personaggio di Ginevra degli Amieri, protagonista di una leggenda fiorentina. A dispetto della perfetta assonanza, non ha alcun legame con il nome della città svizzera di Ginevra.