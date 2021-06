Stash e Giulia Belmonte festeggiano il battesimo di Grace, la loro prima figlia nata lo scorso dicembre. Il cantante dei The Kolors ha condiviso su Instagram le immagini della cerimonia e insieme un dolce pensiero d'amore per la sua famiglia: "Non esiste uno sguardo più sincero del tuo…un amore più sincero del tuo…un sorriso più sincero del tuo…", è la dedica alla piccola. "Mi hai fatto capire quanto può essere intenso ogni secondo della vita. La mia famiglia! Auguri piccola Grace…sei così piccola, ma al contempo così immensa!". Anche Giulia Belmonte è raggiante e piena di amore: "Ho provato ad immaginare più volte questo momento e non mi sarei mai aspettata che sarebbe stato così bello.

La mia famiglia, il mio posto sicuro, il mio cuore, non potrei desiderare altro".

La nascita di Grace, la prima figlia di Stash

Grace è nata il 3 dicembre 2020, per la gioia del cantante e della bellissima compagna Giulia Belmonte. La coppia ha tenuto la loro storia d'amore lontana dai riflettori, tanto che fino all'annuncio della gravidanza nessuno sapeva che il Stash avesse al suo fianco una dolce metà. Intervistato da Silvia Toffanin a Verissimo, il cantante aveva spiegato di non avere in programma le nozze con la modella e giornalista tv: "Non mi piace l'idea di contrattualizzare un sentimento", ma il loro amore procede a gonfie vele e la piccola Grace ne è la dimostrazione: "Spero di essere la tua certezza, come tu lo sei per me", aveva scritto nella prima foto insieme alla piccola.

Chi è Giulia Belmonte, fidanzata di Stash e mamma di Grace

Giulia Belmonte è una giovane modella e giornalista tv, originaria di Atri, in Abruzzo. Laureata in Scienze della Comunicazione, terminati gli studi ha iniziato a lavorare nell'informazione. Tra le prima apparizioni pubbliche, quella su Telenova, dove insieme all'ex gieffino Aristide Malnati ha condotto e ha lavorato come inviata per il programma ‘Storie e Misteri'. Un mestiere che le ha permesso di alimentare la sua passione per i viaggi, una delle sue grandi passioni. La coppia non ha mai raccontato come sia nato il loro amore, ma non è escluso che il primo incontro sia avvenuto in ambito professionale, visto che Giulia è stata tra le varie cose una delle protagoniste del video tormentone estivo di Benji e Fede, ‘Dove e Quando'.