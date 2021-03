Stefania Orlando è stata una delle protagoniste indiscusse del Grande Fratello Vip e da quando ha lasciato la casa più spiata d'Italia come terza finalista, non è mancato l'avvicendarsi di voci sul suo conto dalle amicizie strette durante il reality alla sua vita privata, costantemente nel mirino. Ed ecco che, infatti, di recente si è parlato di una crisi in atto tra lei e suo marito, Simone Gianlorenzi. La conduttrice, però, ha voluto subito mettere le cose in chiaro e ne ha approfittato nel corso di un'intervista, sebbene fosse intervenuto lui stesso per mettere a tacere i rumors.

Le parole sulla crisi con il marito

Il rapporto tra Stefania Orlando e Simone Gianlorenzi è sempre stato molto forte, i due si sono sempre supportati a vicenda e durante l'esperienza nel reality di Canale 5, il chitarrista è intervenuto più volte in difesa della sua metà. Eppure, si è parlato di un allontanamento tra i due, dovuto ad alcune tensioni emerse in queste settimane. La showgirl, però, non ha voluto dare adito ad alcuni pettegolezzi, per cui ha deciso di raccontare la sua versione dei fatti:

Non c’è nessuna crisi e in questo momento è qui accanto a me. Ho deciso di prendermi un momento per me perché sto preparando un nuovo singolo per l’estate e sono concentrata su questo progetto. Per una serie di situazioni ho deciso di allontanarmi un po’ dai social anche perché dopo che sono uscita dalla casa sono stata molto presente. Mi sono presa dei giorni per me perché la avverto come esigenza.

Il rapporto con gli altri concorrenti del GF

Niente di preoccupante, quindi, bensì un momento di sano distacco e di concentrazione per i nuovi progetti che la aspettano. Invece, sempre in tema di rapporti, ha lasciato piuttosto perplessi i fan del Grande Fratello il distacco che c'è stato tra Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta. Dopo la questione di Francesco Baccini, avvenuta prima dell'eliminazione dalla Casa della conduttrice, tra le due si era venuto. a creare un legame molto forte che, però, non si è consolidato fuori le mura di Cinecittà. A questo proposito, la Orlando ha dichiarato: "Io con Maria Teresa non devo chiarire nulla. Ci siamo incrociate dietro le quinte di Domenica Live" senza dare spazio a possibili chiarimenti. Nulla a che vedere con il rapporto che, invece, continua a gonfie vele con Tommaso Zorzi.