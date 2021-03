Il gossip "perseguita" Stefania Orlando e il suo Simone Gianlorenzi, con le voci di una presunta crisi con tanto di lite e abbandono del tetto coniugale che sono state presto smentite. Dopo un periodo di pausa dai social, il marito della ex concorrente del GF Vip è da poco tornato su Twitter e ha rassicurato tutti i fan della coppia (che si fanno simpaticamente chiamare "viperelle") sull'effettivo stato della loro relazione.

Stefania Orlando e Simone Gianlorenzi stanno scrivendo una canzone

I rumors su un presunto scontro al termine del quale la Orlando avrebbe lasciato la casa che divide col marito hanno fatto il giro del web e Gianlorenzi si è affrettato a negare tutto. Marito e moglie, che si sono ritrovati da qualche settimana dopo i quasi sei mesi di permanenza di Stefania al GF Vip, vanno d'amore e d'accordo e anzi, hanno un progetto in corso: stanno lavorando a una canzone insieme, con lo scopo di creare una hit estiva.

Vorrei rassicurarvi sul fatto che la Queen non è mai scappata di casa, non abbiamo mai litigato, stiamo insieme e in questo esatto momento stiamo lavorando al brano che, spero, rallegrerà e alleggerirà la vostra estate! Are you ready?!?

L'amore tra Stefania Orlando e Simone Gianlorenzi

Simone è infatti uno stimato chitarrista che ha suonato con diversi artisti come Anna Oxa, Gerardina Trovato, Gemelli Diversi, Briga. La stessa Stefania ha già fatto parlare per una sua canzone, Babilonia, cantata anche al GF Vip. L'amore con Gianlorenzi è nato 12 anni fa e l'ha aiutata molto in un momento particolarmente difficile in cui ha dovuto fare i conti con la dolorosa perdita di una carissima amica. Il matrimonio tra Simone e Stefania è arrivato nel luglio del 2019, con una romantica cerimonia celebrata al tramonto sulla spiaggia di Fregene. Da allora, sono inseparabili e più innamorati che mai: altro che crisi coniugale.