Stefano De Martino ha iniziato il nuovo anno con serenità. Single, nel suo nuovo appartamento milanese dove vive con il suo cucciolo di labrador Choco. Alle sue spalle c'è la separazione con Belen, ma il pensiero della sua ormai ex moglie innamorata pazza di Antonino non gli impedisce di vedere positivo. Oggi raccoglie i frutti di ciò che il loro amore ha portato, il piccolo Santiago.

Stefano De Martino ha voltato pagina dopo Belen

"I rapporti si consumano, i sentimenti sono messi alla prova da questi tempi veloci", spiega intervistato dal settimanale Chi. Sul matrimonio con Belen ha imparato ad avere una nuova prospettiva: "Non ha più senso dire il matrimonio è ‘fallito', io dico che nella migliore delle ipotesi si è ‘compiuto' ed è qualcosa di bello che c'è stato e i figli ne sono la prova. Ma ogni storia d'amore ha un inizio e una fine e non è un fallimento, dobbiamo far pace con questa visione e non usare un termine così negativo".

Stefano De Martino è felicemente single

Ma le ferite lo hanno segnato e oggi ha una visione diversa dell'amore: "È difficile che un matrimonio duri per tutta la vita e, per questo, ho cambiato il mio punto di vista, e vorrei dirlo a chi si trova nella mia situazione e, per di più, con figli, quindi con un ulteriore senso di colpa". Smentendo tutte le ipotesi di una nuova fiamma, Stefano De Martino si definisce: "Felicemente scapolo", e spiega "Ho imparato a stare da solo e sarà la mia più grande prigione. Quando capisci che la persona con cui stai meglio sei tu è un problema perché si cercano gli altri proprio per non riflettere e riversare su di loro il compito di farlo. Invece quando impari ad ascoltarti è difficile far entrare qualcuno nella tua zona di conforto".

L'amore tra Belen e Antonino

Il 2020 si chiude con il sorriso anche per Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. Per loro il nuovo anno inizia nel segno di grandi cambiamenti. Antonio Spinalbese, 25 anni, avrebbe detto addio al suo lavoro di hair stylist in centro a Milano per dedicarsi alla passione della fotografia. Il suo profilo Instagram, inoltre, sembra lasciar intravedere un presente e un futuro tutto da modello. Per quanto riguarda Belen Rodriguez, invece, pare che abbia deciso di tagliare molte amicizie del passato, soprattutto quelle legate in qualche modo con le sue attività. Le parole di Mattia Ferrari a Giornalettismo sulla fine del sodalizio, lo confermano: "La nostra è stata una bella esperienza, ma adesso abbiamo obiettivi diversi".