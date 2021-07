Il centrocampista dell'Inter Stefano Sensi e la modella Giulia Amodio si sposano. Le nozze erano in programma da tempo ed erano previste per lo scorso 29 maggio, ma la pandemia aveva costretto la coppia a rivedere i loro piani. Ora la data è ufficiale e a rivelarlo è la stessa Giulia futura moglie del calciatore che rispondendo ad alcuni follower ha scritto: "Visto che manca davvero poco ho deciso di poterlo svelare". Le nozze si svolgeranno il prossimo 17 luglio ad Ostuni. "Fino a settimana scorsa zero pensieri, ora ammetto che l'ansia inizia a farsi sentire. Ho un po' di agitazione, spero sia tutto magico e perfetto ma sono certa che sarà così".

Il matrimonio rimandato a causa del Covid

Alla domanda sul perché del rinvio delle nozze, Giulia Amodio ha spiegato: "Non abbiamo avuto altra scelta, per le normative Covid non ci si poteva sposare fino al 15 giugno". Un'ordinanza della Regione Puglia infatti li ha costretti a rinviare la data nonostante tutti i dettagli della cerimonia fossero stabiliti e nonostante la coppia avesse già festeggiato l'addio al nubilato. "Manca sempre meno", scriveva lei su Instagram fino a pochi giorni prima. Il loro amore e la gioia di celebrarlo è incontenibile e sui social non avevano rinunciato a dimostrarlo ai loro fan: "Sei la mia vita", ha scritto il centrocampista che a causa di un recente infortunio è stato costretto a rinunciare a scendere in campo per gli Europei.

Chi è Giulia Amodio futura moglie di Stefano Sensi

Giulia Amodio è una modella di 26 anni, presto moglie del campione Stefano Sensi. La loro storia dura da 5 anni e il loro amore sembra solido e pieno di passione. Sensi le ha proposto di sposarlo appena pochi mesi fa, in occasione del 26esimo compleanno di Giulia. Un romantico momento immortalato da un video condiviso sui social: "Ho sempre sognato questo momento sin da bambina, ma mai me lo sarei immaginato accanto ad una persona speciale come te", ha commentato la modella. "Sei la mia felicità, la mia forza e sei la cosa più bella che mi sia capitata. Non sai quanto mi sento fortunato ad averti al mio fianco ogni giorno, proteggeremo il nostro amore insieme, ne sono sicuro!", ha replicato lui innamoratissimo.