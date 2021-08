Stefano Sirena e Federica Cleo hanno un tatuaggio di coppia: “Ora è indelebile” Corre veloce l’amore di Stefano Sierna e Federica Cleo, che dopo essersi conosciuti nel vilaggio di Temptation Island stanno trascorrendo un’estate di amore e passione. Tanto folle da volersi tatuare sulla pelle una palma che ricorda la loro esperienza al programma, con una frase di coppia: “Mi piace il modo in cui mi guardi”. I due non sembrano curarsi delle critiche e puntano sul loro legame, mentre l’ex fidanzata Manuela Carriero annuncia la convivenza con il single Luciano Punzo.

A cura di Giulia Turco

"Ora è indelebile" il viaggio nei sentimenti di Stefano Sirena e Federica Cleo, che dopo Temptation Island non si sono più lasciati. L'ex fidanzato di Manuela Carriero sembra essersi lasciato del tutto alle spalle la sua storica relazione e si sta godendo la passione con l'ex tentatrice del programma conosciuta nel villaggio. Mentre Manuela e il suo nuovo flirt Luciano Punzo fanno passi da gigante annunciando l'imminenze convivenza, non scherzano nemmeno Stefano e Federica, che dopo qualche settimana di vacanza insieme nella terra natale di lui, decidono di stamparsi sulla pelle il loro amore nascente. Due palme, nel tatuaggio uguale al lato del busto, ricordano la loro esperienza al programma che li ha fatti incontrare: il ricordo sarà per sempre indelebile sulla pelle: "Mi piace il modo in cui mi guardi".

L'amore di Stefano Sirena e Federica Cleo

Nonostante sembrano accantonato le loro vite passate, nelle settimane dopo il programma Stefano e Manuela si sono scambiati non piche frecciatine a distanza sui social. Sirena è ben presto apparso a letto insieme a Federica Cleo a Catania, con quello che su Instagram a definito: "Il buongiorno più bello", spiegando ai suoi follower: "Ci sono persone che vanno avanti, e quelle che fingono di viversi la favola ma continuano a rivangare il passato". Stefano non ha mai creduto alla relazione di Manuela con l'ex tentatore Luciano, dando spazio alle parole di chi pensava che Punzo fosse stato persino pagato per mostrarsi pubblicamente con lei: "Sii matura, goditi la tua felicità", aveva consigliato alla sua ex a mezzo social.

Manuela Carriero e Luciano Punzo andranno a convivere

Eppure, come a voler smentire le male lingue, Manuela e Luciano hanno annunciato di avere in programma di andare a vivere sotto allo stesso tetto, a Napoli, la città di origine dell'ex tentatore. Anche loro si stanno godendo la prima estate d'amore, ma promettono che il loro non sarà soltanto un flirt estivo e su Instagram si mostrano innamorati mentre sono in viaggio verso il capoluogo partenopeo. "Come dicevo a Manuela a Temptation ‘Napoli è bella, ma con te lo è ancora di più'", dice Luciano che nel villaggio si è contraddistinto per il suo instancabile romanticismo. "Quindi?". Manuela ha risposto: "Quindi si è avverato". Il suo ex fidanzato Stefano non aveva commentato la notizia, passando direttamente ai fatti.