"And true love waits In haunted attics, And true love lives On lollipops and crisps". Chissà se Thom Yorke ha cantato True Love Waits al suo matrimonio con Dayana Roncione. Di certo, è stata una esplosione di amore e di sentimenti tale da soffrire la stanchezza, qui immortalata dal fotografo Greg Williams, grande amico della coppia e fotografo dell'evento che si è tenuto a Villa Valguarnera, nel cuore del quartiere Bagheria, a Palermo.

Il matrimonio si è celebrato il 19 settembre

Thom Yorke e Dajana Roncione si sono sposati proprio negli spazi della villa settecentesca che ha visto celebrarsi anche il ricevimento. Le nozze sono state officiate dal sacerdote toscano di fede anglicana Claudio Bocca. "Questo fine settimana, nonostante tutte le difficoltà causate dalla pandemia globale, siamo orgogliosi e felici di sposarci qui in Sicilia", queste le parole con cui Thom Yorke ha annunciato il matrimonio. La festa è stata realizzata in collaborazione con le autorità locali, che hanno garantito la sicurezza e la serenità di tutti gli invitati. Centoventi, gli ospiti, inclusa la band dei Radiohead al completo e numerosi divi italiani del grande schermo.

Perché la coppia ha scelto la Sicilia

Thom Yorke e Dajana Roncione hanno scelto la Sicilia perché è la terra natia dell'attrice, che è cresciuta a Monreale. Thom Yorke ha raccontato: "È cresciuta a Monreale, camminava per andare a scuola davanti al suo bellissimo duomo ogni mattina e ha ancora molti amici e parenti lì. Entrambi amiamo profondamente quest'isola e abbiamo trascorso molto tempo qui. In questi tempi strani speriamo che il nostro matrimonio possa essere una piccola celebrazione, con i nostri amici e la famiglia, della cultura siciliana e del suo modo di vivere". L'attrice e la star dei Radiohead hanno iniziato a frequentarsi dopo il divorzio del musicista. Adesso hanno finalmente coronato il loro sogno d'amore.