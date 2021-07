Thomas Markle minaccia di portare Harry e Meghan in tribunale pur di vedere i suoi nipoti In un’intervista rilasciata a Fox News, Thomas Markle ha dimostrato di essere ancora una volta ai ferri corti nei confronti di Harry e Meghan. L’uomo, residente in Messico, non avrebbe però nessuna intenzione di rinunciare al suo ruolo di nonno e pretenderebbe di avere un rapporto con i suoi nipotini Archie e la neo arrivata Lilibet: “Farò una petizione per far valere i miei diritti”.

A cura di Giulia Turco

Non è un mistero che i rapporti tra Harry e Meghan e la famiglia Markle non siano dei migliori. La notizia choc che il fratello della duchessa di Sussex parteciperà al Grande Fratello australiano ha fatto letteralmente tremare la coppia, che ora teme inaspettate rivelazioni sul conto di Meghan. Non ci sarebbe da stupirsi considerando che l'uomo aveva già definito pubblicamente una bugiarda, rispetto alle rivelazioni fatte sulla Royal Family. Insidioso anche il rapporto con il padre Thomas Markle, che non partecipò nemmeno alle nozze di Harry e Meghan e ha sempre accusato la figlia di aver "distrutto la Corona per soldi".

Il padre di Meghan pronto ad agire per vie legali

In un'intervista rilasciata a Fox News, Thomas Markle ha dimostrato di essere ancora una volta ai ferri corti nei confronti di Harry e Meghan. L'uomo, residente in Messico, non avrebbe però nessuna intenzione di rinunciare al suo ruolo di nonno e pretenderebbe di avere un rapporto con i suoi nipotini Archie e la neo arrivata Lilibet. Tanto da dirsi disposto a procedere per vie legali e a portare Harry e Meghan in tribunale qualora gli impedissero di vederli. "Non dovremmo punire Lili per il cattivo comportamento di Meghan e Harry", ha dichiarato a Fox News. "Archie e Lili sono bambini piccoli, non fanno politica, non sono pedine, non fanno parte del gioco", ha aggiunto, "farò una petizione ai tribunali della California per far valere il mio diritto di vedere i miei nipoti in un futuro molto prossimo".

Thomas Markle contro Harry e Meghan

A pochi mesi dal divorzio della coppia dalla Famiglia Reale, Thomas Markle aveva chiarito la sua posizione sulla "Megxit" in un documentario televisivo trasmesso su Channel 5. Le sue parole avevano lanciato benzina sul fuoco sullo scandalo della figlia e del principe Harry: "La Corona è una delle più grandi e longeve istituzioni di sempre e la stanno distruggendo", aveva tuonato. "la rendono qualcosa di squallido". Duro l'attacco, in particolare, nei confronti della figlia:

