Sembrava che la loro relazione fosse finita per sempre. E invece, ecco riapparire Tina Cipollari in compagnia di Vincenzo Ferrara, il ristoratore fiorentino cui l'opinionista di Uomini e Donne si era legata nel 2018, circa un anno dopo la separazione da Kikò Nalli. Dopo l'ufficializzazione della rottura, lei e Ferrara sembrano però intenzionati a riprovarci, almeno a quanto lasciano intendere le foto pubblicate dal settimanale Diva e Donna.

La Cipollari e Ferrara per le strade di Firenze

I due sono stati paparazzati mentre passeggiavano a Firenze, la città in cui lui vive e lavora e che è stata per molto tempo il loro nido d'amore. Riconoscibili sotto le mascherine, la Cipollari e Vincenzo Ferrara appaiono molto uniti e affiatati, tra abbracci e tenerezze. Davvero è in corso il ritorno di fiamma? Nell'ultimo anno si era parlato addirittura di matrimonio tra i due. Poi, a luglio, le prime voci di un allontanamento, presto smentite. A novembre, però, la stessa "vamp" di Uomini e Donne aveva annunciato di essere tornata single.

Il post sulla rottura è stato cancellato

Ora, basta andare sul suo profilo per notare che il post in cui la Cipollari aveva comunicato la rottura da Ferrara è stato cancellato. "Eccomi qui", aveva scritto Tina, "nonostante non ami molto parlare della mia vita privata, credo sia giusto comunicare tramite i miei profili social di essere tornata felicemente single, così come ho fatto quando mi sono ritrovata felicemente divorziata. Tra me e Vincenzo è finita, perciò, gradirei, anzi pregherei tutti voi e gli organi di stampa, per rispetto e serietà, di non associarmi o accostarmi più ad un amore che da qualche tempo non ha più motivo di esistere nella mia vita. Grazie anticipatamente". Ora, però, quelle foto – e l'eliminazione del post – raccontano tutta un'altra storia.