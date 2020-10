Incontro fortuito in giro per Firenze per Tina Cipollari, opinionista di Uomini e Donne. Il celebre volto del piccolo schermo si trovava insieme al compagno Vincenzo Ferrara, ristoratore fiorentino, quando ha incrociato un altro volto noto per gli spettatori di Uomini e Donne, Giorgio Manetti. L’uomo, ex compagno della famosa Gemma Galgani, era insieme alla compagna Caterina con la quale convive da tempo.

Il rapporto tra Tina Cipollari e Giorgio Manetti

Tina e Giorgio hanno mantenuto un buon rapporto lontano dalle telecamere. Dopo gli inizi burrascosi, segnati soprattutto dalla rivalità tra l’opinionista e l’antagonista Gemma, i due sono riusciti a instaurare un’amicizia che prosegue anche adesso che Giorgio è lontano dal dating show di Canale5. Lo dimostrano le foto pubblicate dalla rivista Nuovo che mostrano i due salutarsi per strada come vecchi amici. A differenza di quanto sostenuto da qualcuno, tra Giorgio e Tina non c’è mai stato del tenero, solo una simpatia reciproca vissuta alla luce del sole.

Giorgio Manetti lontano dalla televisione

Manetti vive il suo presente lontano dalla televisione. Lasciato lo studio del dating show che l’ha reso famoso, ha voluto vivere in privato la relazione con Caterina, la sua compagna. In diverse occasioni, l’uomo ha commentato gli amori vissuti da Gemma successivamente in tv, in alcuni casi con una punta di severità. Non aveva particolarmente gradito, ad esempio, la conoscenza tra la sua ex il giovanissimo Nicola Vivarelli, 26enne arrivato a Uomini e Donne per corteggiarla. La stessa Gemma, tempo qualche mese, ha stabilito che un rapporto con il giovane corteggiatore sarebbe stato impossibile e ha deciso di interrompere la loro conoscenza. A differenza di Giorgio, la Galgani è single. Da anni prova senza successo a cercare l’amore in tv, con l’entusiasmo del primo giorno nonostante le delusioni collezionate.