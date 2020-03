Momenti difficili per tutti, anche per gli artisti della musica italiana che in queste ore, chiusi a casa, mandano segnali di positività ai loro fan. Tiziano Ferro a Latina, sua città natale a cui è da sempre molto legato, aveva spiegato sui social di sfruttare il tempo libero dedicandosi agli affetti e alla sua cagnolina Piper, che soffriva di problemi di salute. Nelle scorse ore la triste notizia per il cantante: Piper è venuta a mancare, dopo 15 anni insieme. Tiziano Ferro le ha dedicato un dolce pensiero, condividendo in una Instagram Story la foto postata dal marito Victor Allen: "Ciao Piperina, quanto amore ci hai dato" e ha aggiunto: “Così tanto amore dato, molto più ricevuto. Grato per tutte le preziose lezioni che questa dolce ragazza mi ha dato”.

Tiziano Ferro è a casa a Latina

Nel numero di mercoledì 11 marzo il settimanale Chi ha pubblicato numero alcuni scatti del cantante, in compagnia del marito Victor Allen e di alcuni amici, a spasso per Latina. Le immagini hanno suscitato scalpore tra i fan, vedendo la spensieratezza della comitiva per le strade della città. Tiziano Ferro nelle scorse ore ha pubblicato un post su Instagram in cui ci ha tenuto a chiarire che le foto sono state scattate giorni fa, prima del suo compleanno, il 21 febbraio:

Volevo ringraziarvi per i messaggi d’amore per Piper che è venuta a mancare. Grazie .

Anche a L.A. la situazione è complessa.

Sono uscite delle foto mie con Victor, @dolabunny e altri amici nelle strade di Latina ma ci tengo a precisare che sono foto vecchie scattate quando ero in Italia prima del mio compleanno. Il messaggio quindi rimane sempre quello, forte e chiaro: stiamo a casa, il più possibile.

Io personalmente sostengo la protezione civile – nazionale e locale – che acquista le attrezzature e le distribuisce ai singoli ospedali.

Nelle stories posterò alcune delle iniziative che sto personalmente supportando.

Ci sentiamo qui ogni tanto.

Magari per un po’ di musica.

Vi voglio bene.

Tiziano Ferro condivide l'hashtag #iostoacasa

L'artista si è unito alla catena di personaggi dello spettacolo che stanno sottolineando l'importanza di rimanere a casa. Non solo ha organizzato alcune video dirette su Instagram per sentirsi vicino ai suoi fan, ma ha anche proposto una sorta di karaoke da condividere con loro. "Se siete su questa pagina e vi piace – più o meno – quello che faccio vi invito a chiedermi una canzone. Cosa vi piacerebbe cantassi per voi sui social? Proviamo ad essere indulgenti e gentili l’uno con l’altro, evitiamo commenti brutti. Dimostriamo a tutti che anche in un momento così triste, sappiamo costruire", ha scritto sul social.