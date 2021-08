Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani passano alle presentazioni in famiglia Tommaso Zorzi è finalmente raggiante per la pace e la serenità che sembra aver finalmente trovato. Da quell’incontro fortuito avvenuto, si dice, grazie a Maria De Filippi, Tommy e Tommy non si sono più lasciati e si sono lasciato andare ad un’estate di amore e tenerezze all’insegna del relax. Nelle ultime battute di stagione, Zorzi ha portato Tommaso con sé per un weekend in montagna, cogliendo l’occasione per approfondire le conoscenze in famiglia.

A cura di Giulia Turco

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani stanno diventando una delle coppie più amate dai social. Da quando hanno scelto di confermare pubblicamente la loro storia d'amore, i follower dell'influencer vanno pazzi per gli scatti che lo ritraggono con il sorriso stampato sulle labbra al fianco del ballerino bolognese. Il flirt pare sia iniziato la scorsa primavera grazie all'incontro casuale avvenuto si dice grazie a Maria De Filippi, a maggio sulle pagine di Chi arrivavano le prime timide paparazzate, poi i primi weekend insieme, la Puglia per Battiti Live e un viaggio alle Eolie per staccare da tutto. "Sto staccando un po' ma voglio comunque condividere con voi un po' di questi giorni a zonzo per le Eolie", scriveva Zorzi a Ferragosto prima di lasciare temporaneamente Instagram.

Tommaso Stanzani insieme alla mamma e alla sorella di Zorzi

Tommy e Tommy sono inseparabili e nelle ultime battute d'estate si godono il relax per ricaricare le batterie prima di ripartire con gli impegni della prossima stagione. Ne avevano bisogno entrambi, non solo Zorzi reduce dalla lunga esperienza al Grande Fratello Vip poi da quella di opinionista all'Isola dei Famosi, ma anche Stanzani che ha partecipato all'ultima edizione di Amici arrivano sino alle prime puntate del serale. Per lui, inoltre, di recente c'è stato il progetto musicale in collaborazione con Ermal Meta, che lo ha reso protagonista del suo ultimo videoclip. I due innamorati si stanno godendo una rilassante gita in montagna tra terme e panorami, in uno dei luoghi del cuore di Zorzi che ha portato con sé non solo l'amico Stefano Miele, ma anche la mamma Armanda Frassinetti e la sorella Gaia, che ha immortalato sui social le loro tenerezze.

Tommaso Zorzi ha trovato finalmente la sua pace

Le foto condivise sui social hanno fatto intenerire i quasi 2 milioni di follower di Tommaso Zorzi, felici di vederlo finalmente sorridere, raggiante per la pace e la serenità che sembra aver finalmente trovato. Lui, che per definizione si ritiene "un sottone", che nella casa del GFVip si era fatto conoscere in tutte le sue fragilità emotive, nel suo bisogno di amare ed essere amato. Lo abbiamo sentito raccontare brutte esperienze del suo passato, poi avvicinarsi all'amico Francesco Oppini per il quale ha maturato un sentimento forte, destinato a restare solo amicizia. Nonostante le voci pare che tra i due non ci sia stato un vero e proprio litigio, ma l'allontanamento è evidente ed è certo che ognuno al momento ha preso la sua strada.