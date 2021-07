Lite tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, che risponde: “Surreale quanto sta accadendo” La spaccatura tra i due (ex) amici inseparabili del GFVip dilaga definitivamente e, dopo aver tirato dentro uno dei migliori amici di Oppini e la madre, Alba Parietti, ha portato a una presa di posizione dello stesso Francesco Oppini, rispetto all’uso in passato della parola “f***io” in chiave ironica: “Si decontestualizzano cose gravi, ma dette 8 anni fa”.

A cura di Andrea Parrella

La spaccatura tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppininon trova via di risanamento. I due, che avevano stretto un grande rapporto al GFVip, e che già da mesi parevano essersi allontanati, hanno in qualche modo certificato la separazione con quello che è accaduto nelle ultime ore, dopo che la risposta di Tommaso Zorzi a un tweet di un caro amico di Oppini, Fabio Ceroli, hanno generato una tempesta di insulti nei suoi confronti, chiamando inevitabilmente in causa lo stesso Oppini per un vecchio video di alcuni anni fa.

La risposta pubblica di Oppini

A intervenire, a poche ore di distanza, è lo stesso Oppini, che tramite una storia su Instagram prova a chiudere la questione così: "Trovo surreale decontestualizzare e far risultare attuali quelle frasi che, per quanto infelici, sono state ascritte più di 8 anni fa e tra l'altro in un contesto goliardico. Nel frattempo e menomale, sia il nostro linguaggio che la società in cui viviamo si sono evolute e queste parole, che ripeto essere sbagliate, non fanno più parte del nostro gergo. Suggerisco a chi si è dedicato a questa ricerca certosina, con il solo scopo di ferirmi e di ledere la mia immagine, di andare a ripescare anche posto più recenti (vedi ultimi 5 anni) nei quali prendo apertamente posizione contro ogni forma di discriminazione".

Ma cosa è successo esattamente tra Zorzi e Oppini?

Il video in questione che avrebbe fatto arrabbiare Zorzi è riferito ad alcuni anni fa e si vede Oppini cantare con un amico e ridere dell'utilizzo della parola "ricch**ne" da parte di qualcuno degli amici. Si tratta di un contesto domestico, ma il video, rimbalzato molto tra i fan di Zorzi, si unisce a un commento passato dello stesso Oppini in cui utilizza la F-word in uno scambio di messaggi con amici, trasformando ‘fro*io" in ‘ciofro'.

A innescare la miccia di una rottura avvenuta in campo virtuale, è stato involontariamente l'amico di Francesco Oppini, Fabio Ceroli, che in quanto attivista si è inserito nel dibattito sul Ddl Zan con un commento che lui ha definito ironico, urtando la suscettibilità di Zorzi, che gli ha risposto alludendo probabilmente alle gaffe sopracitate. "Credo che dopo le recenti uscite di poco gusto e le carnevalate di questa sera, ognuno può gentilmente continuare per la propria strada", ha quindi scritto Zorzi rispondendo a un fan che gli chiedeva perché non difendesse Oppini, di fatto scaricando l'amico. La risposta di Zorzi ha però avuto l'effetto indesiderato di riversarsi su Ceroli, l'amico di Oppini, costretto a cancellare il tweet per i tanti insulti ricevuti e poi a pubblicare una precisazione sulla questione.

Alba Parietti interviene

La cosa ha scatenato una tempesta sulla quale si è sentita in dovere di parlare anche Alba Parietti, madre di Oppini, con un duro interventopubblicato sui social alcune ore dopo il dilagare della polemica. "Infierire contro le debolezze sugli errori altrui e contro le persone che si sono amate significa tradire se stessi – ha scritto riferendosi a Zorzi – Significa fallire come esseri umani. Le parole feriscono come le usi, nel contesto cui le usi. Non hanno sempre lo stesso significato. Possono essere di cattivo gusto, ma non per forza dette con l’intento di ferire. Ma usare le debolezze, le confidenze o gli scivoloni di un amico per distruggerlo, per affermare se stessi è un’offesa irrimediabile verso se stessi. Tradire o attaccare un amico significa non aver mai creduto nel sentimento più profondo che l’amicizia comporta. Cioè il sostegno reciproco".