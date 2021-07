Tommaso Zorzi è ancora in Puglia per seguire Battiti Live e ha organizzato una grande festa in onore di Tommaso Stanzani, il ballerino di Amici che lavora nello show musicale e con cui l'amore è ormai ufficiale. In particolare, colpisce il gesto gentile che l'influencer vincitore del Grande Fratello Vip ha voluto fare nei confronti di una ragazza conosciuta in albergo, che ha deciso di invitare al party:

Ho fatto amicizia con questa ragazza che era da sola. Ho scoperto che la mamma della sua fidanzata aveva impedito alla sua fidanzata di raggiungerla dopo aver scoperto che la ragazza con cui stava prima era una donna trans. L'ha chiamata "un abominio". Quindi è dovuta partire da sola. L'ho invitata alla festa.

Il grazie a Tommaso

Il giorno dopo la giovane è ripartita ma Tommaso ha scoperto che gli ha lasciato un biglietto per ringraziare lui e Stanzani di averla accolta a braccia aperte nel loro gruppo. "Queste sono cose che mi fanno davvero bene al cuore", ha commentato Zorzi, commosso per il biglietto che ha mostrato ai suoi fan: "Volevo ringraziarvi per quello che avete fatto per me ieri sera e per l'ospitalità perché non sono cose scontate e non so quante persone avrebbero fatto una cosa del genere per una sconosciuta. E grazie anche per farmi credere che prima o poi smetterò di prendere batoste a livello sentimentale e troverò qualcuno che mi fa stare bene e non mi fa sentire amata e non sbagliata (perché so di non esserlo). Quindi grazie".

La festa di Tommaso Zorzi per Tommaso Stanzani

Sotto alcune immagini della fest. Tra delizie pugliesi e sushi, musiche, canzoni pop e pizzica, erano presenti molti vip, a partire da Elisabetta Gregoraci, conduttrice di Battiti Live che sta trascorrendo molto tempo con Zorzi e Stanzani. Tra gli invitati, anche l'altro conduttore Alan Palmieri, Noemi, Carl Brave, Mariasole Pollio. Dopo aver mantenuto il riserbo nelle prime settimane, oggi Zorzi e Stanzani vivono la loro storia anche sui social, a conferma che la relazione tra i due è davvero seria.