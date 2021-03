Le lacrime di Arisa a Domenica In per il fidanzato Andrea Di Carlo avevano commosso il pubblico nella puntata di domenica 14 marzo, ma a quanto pare hanno causato un terremoto nella coppia. Di Carlo sostiene di aver lasciato Arisa dopo quell'intervista, come ha dichiarato lui stesso sia al settimanale Oggi che sul suo profilo Instagram. La notizia è un vero fulmine a ciel sereno, dal momento che i due sembravano ormai a un passo dal matrimonio.

Perché Andrea Di Carlo avrebbe lasciato Arisa

Pare che all'origine della rottura ci sia il fatto che Arisa non ha nominato Andrea Di Carlo nell'intervista a Mara Venier, lasciando solo intendere che la loro storia d'amore stia attraversando un momento difficile. "Se qualcuno mi avesse chiesto: cosa ti rende felice adesso ? Avrei risposto: lei, anziché delle lenzuola profumate", scrive Di Carlo su Instagram, "Sì anche io credo in Dio, ma esiste anche l'autodeterminazione nella vita che è quella che ci fa compiere scelte consapevoli e che rende progetti i sogni. Bisogna prendere le distanze da chi ti fa apparire come un ologramma senza nome, io non sono Mina, io mi chiamo Andrea. L'amore è per i coraggiosi ed io lo sono, e quando ami lasci libero chi non è un grado di prendersi impegni. Passo e chiudo". Al termine di questo messaggio, l'hashtag #nessumatrimonio e la chiusura "The end" lascerebbero poco spazio a dubbi.

Il matrimonio annullato

La cantante appena passata al Festival di Sanremo e insegnante di Amici si era legata a Di Carlo dopo le relazioni con il suo autore Giuseppe Anastasi e l'ex manager Lorenzo Zambelli, compagno per 9 anni. Andrea Di Carlo è anch'egli un manager di artisti, che cura gli interessi della stessa Arisa, oltre che un autore televisivo (collabora con il programma Oggi è un altro giorno). La relazione tra i due era stata vissuta in modo molto discreto, ma negli ultimi tempi era circolato il rumor sulle possibili nozze. Di Carlo ha parlato anche su Oggi, confermando la rottura e spiegando con maggiori dettagli cosa sarebbe accaduto, dichiarando inoltre come il 2 settembre sarebbe stato in programma il loro matrimonio.