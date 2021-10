Tra Mauro Icardi e Wanda Nara c’è Eugenia Suarez, l’sms che lo inchioda: “Vorrei incontrarti” Il quotidiano argentino Clarin rivela che alla base della rottura tra il giocatore del Paris St Germain e la procuratrice ci sarebbero delle chat scoperte da Wanda Nara sul telefono di Icardi, che lo incastrano nel tentativo di organizzare un incontro con la bella Suarez. “Vorrei incontrarti in una discoteca, in una parte del mondo dove nessuno ti conosce”, si sarebbero scritti in segreto i due, scatenando la furia di Wanda Nara. L’entourage della coppia tuttavia assicura che i duei non si separeranno.

A cura di Giulia Turco

Tra moglie e marito non mettere il dito, verrebbe da dire. Eppure lei, Eugenia Suarez, in mezzo ci si è messa eccome. Impazza il gossip Mauro Icardi – Wanda Nara e si inizia a parlare di presunta crisi tra il giocatore del Paris St Germain e la moglie dalla quale ha avuto due bambine. Spunta il nome della bellissima modella argentina, Wanda Nara si fotografa la mano senza l'anello al dito e torna a Milano con i suoi figli. Il quotidiano argentino Clarin rivela che alla base della rottura ci sarebbero delle chat scoperte da Wanda Nara sul telefono di Icardi, che lo incastrano nel tentativo di organizzare un incontro con la bella Suarez. "Vorrei incontrarti in una discoteca, in una parte del mondo dove nessuno ti conosce", si sarebbero scritti in segreto i due, scatenando la furia di Wanda Nara.

La presunta crisi tra Mauro Icardi e Wanda Nara

Stando a quanto rivela il Clarin, l'entourage della coppia assicura che Wanda Nara e Icardi non si separeranno. L'annuncio della procuratrice sportiva tuttavia aveva fatto temere il peggio, quando sui social aveva gridato: "Ti sei caricato un'altra famiglia sulle spalle a causa di una cag..", rivolgendosi al marito. Poi quel messaggio gelido: "Preferisco la mia mano senza anello", mostrando ai suoi follower di essersi sfilata il simbolo del suo legame al calciatore. Nelle ultime ore l'attrice ha lasciato l'argentina e insieme ai suoi 5 figli (2 di Icardi e 3 avuti da Maxi Lopez), ha fatto le valigie per Milano.

Chi è Eugenia Suarez

Eugenia Suarez, detta La China per i suoi tratti vagamente orientali, è una modella e attrice argentina. Aveva 11 anni quando ha debuttato nella serie tv "Rincon de luz" e ha esordito nel 2015 con l'adattamento cinematografico di "Abzurdah", libro della scrittrice Cielo Latini. Ha un fratello maggiore e ha avuto già tre figli: Rufina, nata dal rapporto con l'attore Nicolas Cabre, nel 2013; Magnolia, nel 2018, e Amancio, nel 2020, nati dalla relazione con l’attore cileno Benjamín Vicuña. I due si sono separati lo scorso luglio. Un'altra famiglia numerosa – quella menzionata dall'arringa social di Wanda Nara: "Otra familia mas que te cargaste por zorra".