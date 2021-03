"Siamo separati in casa da mesi": con queste parole, Guendalina Tavassi ha fatto sapere a coloro che la seguono sui social, di stare vivendo un momento di forte crisi con il marito Umberto D'Aponte. L'ex gieffina ha anche precisato che al netto di un "sentimento mutato nella forma", tra loro c'è comunque grande serenità. Condividono la priorità di dare serenità ed equilibrio ai figli. In queste ore, anche Umberto D'Aponte ha rotto il silenzio.

Umberto D'Aponte ancora innamorato di Guendalina Tavassi

in foto: La foto pubblicata a San Valentino

Dopo che Guendalina Tavassi ha reso pubblica la crisi del loro matrimonio, Umberto D'Aponte sarebbe stato sommerso da messaggi da parte degli utenti, in cui gli venivano chieste spiegazioni. L'imprenditore napoletano, allora, ha deciso di intervenire e in una serie di Instagram Stories ha chiarito di dovere le sue scuse solo alla moglie. Ha dichiarato di essere pronto a tutto per riconquistarla e ha fatto chiarezza sul post romantico pubblicato a San Valentino:

"Io non devo chiedere scusa a nessuno. L'unica persona a cui devo chiedere scusa è mia moglie, per alcuni comportamenti sbagliati che ho avuto nei suoi confronti. Vi state facendo tanti castelli in aria: ‘Allora perché a San Valentino le hai detto quelle frasi? Perché vi siete comportati così?'. Perché io sono una persona innamoratissima di Guendalina, quindi faccio di tutto pur di riconquistarla. Poi è normale che abbiamo dei periodi in cui non stiamo bene, periodi in cui siamo separati, come può capitare a tutte le coppie. E adesso, siccome sono uscite fuori tante cattiverie inesistenti, abbiamo fatto il punto della situazione per farvi capire la realtà dei fatti. È logico che io farò di tutto per riconquistarla. Però, basta. Io a una persona voglio chiedere scusa e quella è mia moglie".

Pronto a tutelare la serenità dei suoi figli

in foto: Umberto D’Aponte si sfoga su Instagram

Ricordiamo che dalla relazione tra Umberto D'Aponte e Guendalina Tavassi sono nati due figli. Nel 2013 è nata Chloe, mentre nel 2016 è nato Salvatore. Inoltre, Guendalina ha un'altra figlia, Gaia, nata dalla relazione con Remo Nicolini. Umberto D'Aponte ha concluso il suo sfogo, assicurando di essere intenzionato a tutelare la serenità dei figli: "Io e Guenda non siamo due sprovveduti che uno se ne va a destra e l'altro a sinistra. Per il bene dei figli e della famiglia cerchiamo di stare sereni. Quindi vi prometto di resettare e di recuperare questo rapporto con Guenda e di cambiare, sperando in un lieto fine".