Un anno di Belén e Antonino, la serata da sogno per festeggiare l’anniversario Weekend romantico all’isola di Albarella per la coppia, che ha festeggiato un anno trascorso insieme. La serata si è conclusa con una cena in un noto ristorante del posto, con un tavolo immerso nel verde, con luci soffuse e un contesto molto intime, con ostriche e vino di prima qualità che hanno accompagnato la cena romantica del primo anniversario.

A cura di Andrea Parrella

Belén Rodriguez e Antonino Spinalbese festeggiano un anno d'amore insieme. La coppia, da cui da poche settimane è nata la piccola Luna Marì, si è concessa una serata speciale di libertà per festeggiare l'anniversario, che solo negli ultimi giorni è diventata di fatto cosa nota, visto che sono stati proprio loro a raccontare del giorno preciso in cui si conobbero per la prima volta.

La vacanza all'isola di Albarella

Serata speciale in tutti i sensi, quindi, considerata la liturgia dell'evento, con Antonino Spinalbese che ha voluto ricreare un momento magico vissuto con la sua compagna, indossando la stessa camicia che portava quando i due si diedero il primo bacio. I due hanno trascorso la giornata all'isola di Albarella, in Piemonte, un'isola verde tra la laguna del Delta del Po e il mare Adriatico, dove stanno trascorrendo una vacanza all’insegna del relax. La serata si è conclusa con una cena in un noto ristorante del posto, con un tavolo immerso nel verde, con luci soffuse e un contesto molto intime, con ostriche e vino di prima qualità che hanno accompagnato la cena romantica del primo anniversario. Racconto di una serata che si chiude con un lento tra i due.

La dolce dedica per il primo anno d'amore con Belén

Per quanto si tratti di un anniversario conclamato, solo di recente i due hanno svelato il giorno esatto in cui si conobbero un anno fa. A rivelarlo era stato, di recente sui social, proprio Spinablese, che in una Stories aveva celebrato il primo anno d'amore con la showgirl argentina, coronato dall'emozione della paternità. L'ex coiffeur aveva voluto condividere una foto molto particolare che riguardava la compagna, all'apparenza senza senso, nella quale aveva appunto immortalato in primo piano una camicia sui toni del sabbia con un bacio stampato sulla spalla. A chiarire il senso di quella foto era stata la didascalia più che esplicita nella sua semplicità: "365 giorni fa". Il tag a Belén aveva fatto il resto.