Belén Rodriguez allatta la figlia Luna Marì: la tenera foto social Belén Rodriguez sta condividendo sui social tenerissime foto che la ritraggono con Luna Marì, la figlia avuta da Antonino Spinalbese. In queste ore, ha pubblicato anche uno scatto che la immortala mentre allatta la bambina. La piccola è nata nella notte di lunedì 12 luglio. È la secondogenita della showgirl argentina e la primogenita di Spinalbese.

A cura di Daniela Seclì

Belén Rodriguez si sta godendo le gioie della seconda maternità. La showgirl e il suo compagno Antonino Spinalbese, sono diventati genitori di Luna Marì nella notte di lunedì 12 luglio. In queste ore, Belén ha pubblicato le prime foto e i primi video della figlia. Inoltre, ha condiviso un tenerissimo scatto che la ritrae mentre allatta la sua bambina.

La foto dell'allattamento

Belén Rodriguez ha condiviso con i follower, che la stanno sommergendo di auguri, le prime foto di Luna Marì. In queste ore, ha pubblicato nelle Instagram Stories anche un tenerissimo scatto che ritrae la bambina seraficamente adagiata tra le braccia della mamma mentre allatta. Belén ha fatto sapere che la figlia è nata alle 12:47 am di lunedì 12 luglio. Al momento della nascita, avvenuta con parto naturale, pesava 2,9 kg. Al fianco della showgirl c'è il compagno Antonino Spinalbese. Per lui, Luna Marì è la prima figlia e non si allontana mai dalla sua piccola e dalla donna che ama.

Antonino Spinalbese papà orgoglioso

Belén Rodriguez, nelle Instagram Stories, ha definito Antonino Spinalbese "il mio angelo". L'uomo, infatti, non l'ha lasciata sola neanche per un minuto e sta condividendo con lei ogni passo della nascita della loro bambina. La showgirl ha anche pubblicato una foto in cui Spinalbese culla sua figlia. Sui social, l'uomo ha scritto una dedica per Luna Marì: "Ti conquisterò ogni singolo attimo, perché hai…il profumo di felicità".

Gli auguri di Corona e il like di De Martino

Belén Rodriguez ha ricevuto anche gli auguri da parte del suo ex fidanzato Fabrizio Corona: "Auguri Gorda, benvenuta Luna". Stefano De Martino, ex marito della showgirl e padre di Santiago, invece, pubblicamente si è limitato a mettere un like alle prime foto di Luna Marì. Non è detto, però, che i due non si siano sentiti privatamente per gli auguri di rito.