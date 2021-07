Uomini e Donne, Luisa Monti operata: “Abbiamo dato morte a quella bestiaccia del tumore al seno” Luisa Anna Monti ha aggiornato coloro che la seguono sui social circa le sue condizioni di salute. L’ex dama del Trono Over di Uomini e Donne sta lottando contro un tumore al seno. Si è sottoposta a un intervento durato sette ore e ha fatto sapere: “È andato tutto bene, finalmente abbiamo dato morte e sepoltura alla bestiaccia maledetta!”.

A cura di Daniela Seclì

Luisa Anna Monti sta lottando contro un tumore al seno. L'ex dama del Trono Over di Uomini e Donne, aveva parlato della sua malattia in un'intervista rilasciata al magazine dedicato al programma pomeridiano condotto da Maria De Filippi. In queste ore, ha dato degli aggiornamenti sulle sue condizioni di salute. In un post pubblicato su Instagram, ha spiegato di essersi sottoposta a un intervento durato sette ore.

Luisa Anna Monti è stata operata

Luisa Anna Monti ha rassicurato coloro che la seguono. L'intervento è andato bene. L'ex dama del Trono Over ha dichiarato: "Qui nn si smette di sorridere neanche dopo 7 ore di intervento. È andato tutto bene, finalmente abbiamo dato morte e sepoltura alla bestiaccia maledetta! Primo step superato grazie a Dio, un grazie ai miei Angeli custodi che mi hanno tenuto la mano, la mia mamma e il mio papà". Quindi ha ringraziato i medici e gli infermieri che si sono presi cura di lei: "Anche loro angeli meravigliosi del policlinico Gemelli, che ogni giorno si prendono cura dei pazienti con dedizione e amore".

Il ringraziamento a Salvio Calabretta e alla redazione di Uomini e Donne

Luisa Anna Monti e Salvio Calabretta

Luisa Anna Monti ha proseguito con i ringraziamenti, menzionando il fratello, la cognata ma anche il suo compagno Salvio Calabretta, le cui nozze sono state rinviate a causa della diagnosi: "Al mio amore Salvio Calabretta sempre accanto a me". Poi ha mandato "un abbraccio alla redazione di Uomini e Donne" e ha concluso:

