Valentina Colombi, ex di Piero Neri, mette in guardia Raffaella Fico: “È ancora innamorato di me” Nella casa del Grande Fratello Vip, Raffaella Fico ha detto di essere fidanzata da più di un mese con Piero Neri e di essere già innamorata di lui. Tuttavia, fuori dalla casa c’è chi pensa che l’amore dell’imprenditore toscano non sia sincero. Valentina Colombi, ex fidanzata di Piero, ha raccontato a “Chi” la verità: “Mi ha chiesto di raggiungerlo in Sardegna a ferragosto. Non ha mai smesso di essere innamorato di me”.

A cura di Elisabetta Murina

Piero Neri e l’ex fidanzata Valentina Colombi (foto dal settimanale Chi)

Nella casa del Grande Fratello Vip, Raffaella Fico ha detto di essere fidanzata da più di un mese con Piero Neri. Lo ama ed è pronta a dirlo a tutti. E anche lui, con i suoi gesti eclatanti, sembra ricambiare totalmente i suoi sentimenti. Peccato che, fuori dalla casa più spiata d'Italia, c'è qualcuno che non la pensa così. Valentina Colombi, ex fidanzata dell'imprenditore toscano, in un'intervista al settimanale Chi ha raccontato la verità: "Mi ha chiesto di andare in Sardegna a festeggiare ferragosto. Voleva stare con me, ma da parte mia il sentimento è finito. Non ha mai smesso di essere innamorato".

Valentina Colombi: "Piero è ancora innamorato di me"

La storia tra Valentina e Piero è durata tre anni, dal 2016 al 2019. La rottura definitiva, però, è arrivata lo scorso inverno, dopo diversi tentativi di far funzionare il rapporto: "A novembre del 2020 siamo tornati insieme per tre mesi. Ci siamo lasciati di nuovo verso febbraio-marzo". Tuttavia, l'imprenditore non era pronto a interrompere definitivamente i rapporti con la ragazza e "in questa estate 2021 si è rifatto vivo". I due, stando alle parole della ex fidanzata, sarebbero rimasti in contatto fino ad agosto e Piero l'avrebbe invitata a passare del tempo insieme: "Mi ha chiesto di andare in Sardegna a festeggiare Ferragosto. Lui voleva stare con me, ma da parte mia il sentimento era finito". I sentimenti dell'imprenditore nei confronti di Valentina, secondo la sua versione, non sono tuttora cambiati: "Una persona che un mese fa mi diceva ‘farò di tutto per te, sei l'amore della mia vita, ti cercherò ovunque' è ovvio che sia ancora innamorato di me".

Valentina Colombi e Piero Neri (foto dal settimanale Chi)

La storia tra Piero Neri e Raffaella Fico

Raffaella, nella casa del GF Vip, ha detto di essere fidanzata da un mese e mezzo con Piero. Questo significa, facendo un rapido calcolo, che i due si frequentano all'incirca da inizio agosto. Sentendo le date e la dichiarazione d'amore della showgirl, Valentina ha pensato due cose: "O questa ragazza è stata palesemente presa in giro perché non sa proprio niente, oppure stanno mentendo entrambi". Non si sa quale delle due sia la verità, né tantomeno se la situazione sia andata davvero così. Forse Alfonso Signorini informerà Raffaella dell'accaduto. E, magari, anche Piero dirà la sua. Intanto, quello che Valentina vorrebbe dirgli, se lo avesse davanti, è di "essere più coerente con se stesso, con i suoi principi, con le proprie idee".