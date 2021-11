Valentina Ferragni criticata per il tumore della pelle, il fidanzato: “Per me sei ancora più bella”

Valentina Ferragni ha un tumore della pelle. A rivelarlo lei stessa via Instagram dopo aver ricevuto il risultato delle analisi: "Sfortunatamente non era una cisti, ma un carcinoma basocellulare". Dal giorno dell'operazione a quello della drammatica scoperta, la 28enne è stata sommersa dagli hater che le auguravano il peggio e a cui lei ha deciso di rispondere. Ora anche il suo fidanzato, Luca Vezil, è voluto intervenire per sostenerla in questo delicato momento, scagliandosi contro tutti coloro che le hanno rivolto messaggi cattivi sui social, pensando che fosse solo un modo per farsi pubblicità.

Con un lungo post pubblicato su Instagram, Luca Vezil ha voluto affrontare la questione dei commenti negativi che la fidanzata Valentina Ferragni sta ricevendo dopo aver annunciato di avere un tumore della pelle. Il ragazzo spiega che qualche mese fa anche lui si è dovuto sottoporre alla rimozione di un neo "appena prima che evolvesse in melanoma". In quell'occasione si era trovato a fare i conti con tantissime critiche, il più delle volte cattive, e per questo non tollera che alla fidanzata sia riservato lo stesso trattamento. Nel lungo messaggio che ha scritto, si complimenta anche con Valentina per non aver trascurato il problema ed essere arrivata fino alla fine. Di seguito il messaggio integrale di Luca:

"Quante storie per un problemino”, “sempre a voler drammatizzare per fare likes”, “ma volesse il cielo che fosse un tumore”. Queste sono alcune delle cose che abbiamo letto sotto il tuo post in questi giorni, mentre attendevamo il risultato dell’istologico. Una puntura di qualche insetto strano, un brufolo, una cisti…poteva essere diverse cose, perfino un carcinoma basocellulare, ma tu sei troppo giovane per un tumore maligno, così si pensava. E invece era proprio lui, l’ago nel pagliaio, il biglietto d’oro per la fabbrica di cioccolato, insomma, la botta di cu**o estrema. Per fortuna sei stata incredibilmente meticolosa nel tenerlo d’occhio, proprio come sei tu, e decisa nel farlo vedere subito e per fortuna hai trovato un team di medici che sono stati altrettanto decisi nel rimuoverlo, perché era proprio strana per essere una puntura di insetto, un brufolo, una cisti… Si tratta di un tumore maligno che non metastatizza ma cresce radicolarmente, una volta asportato non dovrebbe dare recidiva ma bisogna tenerlo d’occhio per essere certi che sia stato rimosso per intero, solo allora saremo certi che sarà solo un brutto ricordo. Nel frattempo chissà quanti messaggi stupidi lèggeremo ancora, quanta gente troppo stupida per collegare il cervello alle dita prima di farle scorrere sulla tastiera si sentirà furba dicendo certe stro****e, magari commentando una cicatrice come fosse qualcosa di cui vergognarsi. So che tu non volevi che affrontassi questa polemica ma solo qualche mese fa, alla rimozione del mio secondo neo appena prima che evolvesse in melanoma, ho ingoiato parecchia m***a e non tollero ti sia riservato lo stesso trattamento, perché questa si chiama informazione e i social sono fatti anche di questo, anzi forse è bene che siano sfruttati maggiormente in questo senso. Vi dico solo una cosa, perché a lei l’ho già detto stamattina sulle scale uscendo dalla clinica: Vale è talmente bella dentro che la bellezza esterna passa in secondo piano, ma è fuori dubbio che sia una gran fica, detto in francese. E adesso per me è ancora più fic…pardon, bella.