Valentina Ferragni: “Ho un tumore maligno della pelle” e critica gli hater

Valentina Ferragni ha spiegato di avere un tumore della pelle. Ecco cos'era quello che aveva definito "la ‘cosa' che ho sulla fronte da un anno più o meno" per cui è stata costretta a operarsi, come aveva spiegato ai fan su Instagram nei giorni scorsi. Le analisi hanno rivelato che quello che Ferragni aveva in fronte non era un semplice brufolo o una cisti che si era ulcerato, come aveva spiegato lei stessa, ma, appunto, un calcinoma: "Il giorno è arrivato e ci ho messo un po’ a realizzarlo. Sfortunatamente non era una cisti, ma un carcinoma basocellulare, un tumore maligno localizzato in una specifica area, non dei più pericolosi per la salute, ma per la pelle".

Quale tumore ha Valentina Ferragni

Un tumore che non è per nulla frequente sulle persone così giovani – Ferragni ha 28 anni – rendendo difficile la diagnosi, anche per via del continuo cambiamento del carcinoma: "I dottori mi hanno detto che è stata la prima volta che hanno visto questo carcinoma su una persona della mia età, 28 anni, solitamente viene a persone sui 50/60 anni in su, per cui è raro è molto difficile la diagnosi. In questo anno il carcinoma ha cambiato ‘faccia' molte volte, per alcuni mesi sembrava scomparso, per poi tornare piano, ma ha iniziato a sanguinare intorno a settembre 2021, poi si è finto guarito ad ottobre. Questo fottuto carcinoma è così, rimane silente per mesi, poi sanguina per 2 giorni, poi torna normale ma continua a crescere sotto pelle giorno per giorno (l’ultima foto è stata fatta la sera prima dell’operazione e sembrava quasi guarito!)".

La risposta di Ferragni agli hater

Dopo aver spiegato i problemi che le ha portato il carcinoma, Ferragni ha voluto incitare i suoi follower a fare prevenzione: "Come vi ho già detto, è FONDAMENTALE andare dal dottore se qualcosa non va, se qualcosa non va via, se vi sentite strani. Ho 28 anni e questo cancro è raro su persone della mia età, fortunatamente l’ho preso in tempo". Eppure nonostante ciò la donna è stata costretta anche a rispondere ad alcuni follower che l'hanno accusata di farsi pubblicità, che fosse tutto finto o, addirittura, augurarle la morte: "Da sempre pubblico la mia vita sui social, come avrei potuto nascondere un cerotto e una cicatrice di 5 centimetri? (…) Come prima cosa non mi sono mica fatta volontariamente un carcinoma maligno, soprattutto in faccia – ha scritto Ferragni nelle storie su Instagram -, soprattutto in faccia, con una bella cicatrice per tutta la vita sol per i follower".