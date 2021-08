Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello vacanze in barca da futuri genitori Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi si godono questi ultimi giorni di agosto nelle acque di Pesaro, come mostrano le foto pubblicate dal settimanale Chi, dove i due sono intenti a trascorrere le vacanze in barca. La modella mostra orgogliosa le forme della gravidanza, mentre il campione le lancia sguardi di attenzione e premura.

Valentino Rossi e la compagna Francesca Sofia Novello si godono le vacanze in barca in completo relax e già si intravedono le forme addolcite della modella che, infatti, è in attesa della primogenita del campione di Moto Gp. I due, quindi, si rilassano a bordo dello yacht recentemente acquistato dal motociclista, ancorato tra le acque di Pesaro.

Gli scatti sulla barca

Sguardi complici e gesti di premura sono stati immortalati nelle foto pubblicate sul settimanale Chi, dove si vedono i due futuri genitori intenti a godersi questi ultimi giorni di agosto, rilassandosi tra un bagno e l'altro e sollazzandosi con gli amici presenti anche loro sulla barca di 26 metri, recentemente acquistata dal campione di MotoGp, un regalo di fine carriera, forse, dopo l'annuncio del definitivo ritiro dalle corse a 41 anni. Alle spalle un parterre di vittorie invidiabile e una grinta che mai nessun atleta potrà eguagliargli, con nostalgia Valentino Rossi saluta gli anni in sella alla moto per dedicarsi ad una vita nuova, una vita che lo vede già affrontare una nuova sfida, quella di diventare padre.

L'annuncio della gravidanza

Non poteva esserci modo più simpatico e goliardico, tipico dell'esuberanza che da sempre ha distinto Valentino Rossi in questi anni di carriera, per annunciare la gravidanza di Francesca Sofia Novello. Fingendosi un dottore, Rossi ausculta il ventre della sua dolce metà, facendo intendere che, sì, un piccolo campione The Doctor è in arrivo. "Io e te diventeremo tre" ha scritto l'ex ombrellina su Instagram pubblicando la foto e mostrando ai suoi fan l'immensa felicità di dare la vita ad un altro essere umano, in questo caso una bambina, insieme ad una persona di cui si è innamorati. La storia d'amore tra i due, infatti, dura ormai da tre anni, da quando nel 2018 hanno ufficializzato il loro rapporto e adesso sono pronti ad un nuovo salto in avanti del loro amore.