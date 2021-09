Valeria Golino si sbottona su Riccardo Scamarcio: “Ci evitiamo affettuosamente” Anche dopo la fine della loro relazione, Valeria Golino e Riccardo Scamarcio non hanno mai smesso di recitare insieme (l’ultima volta sul set di “La scuola Cattolica” presentato al Festival di Venezia 2021). Il loro rapporto, però, è decisamente cambiato: “Siamo molto legati, ma diciamo che ci evitiamo affettuosamente”, ha raccontato l’attrice a “Grazia”. Sul piano sentimentale, entrambi hanno voltato pagina: lei è fidanzata da quattro anni con un avvocato e lui sembra sia stato travolto dalla passione per la giovanissima Benedetta Porcaroli.

A cura di Elisabetta Murina

Lontano dai riflettori non sono più una coppia, ma sul grande schermo il loro legame funziona ancora benissimo. Sono Riccardo Scamarcio e Valeria Golino, due degli attori più amati del cinema italiano. Ancora oggi, a distanza di anni dalla fine della loro relazione, si ritrovano a recitare insieme sul set di La scuola cattolica di Stefano Mordini. Il loro rapporto, però, come spiega l'attrice in una lunga intervista al settimanale Grazia, è decisamente cambiato: "Nel film è bravissimo, un attore potente. Siamo molto legati, ma diciamo che ci evitiamo affettuosamente". Sul lavoro, infatti, la coppia Scamarcio-Golino funziona ancora, qualunque ruolo abbiano. Sentimentalmente parlando, invece, entrambi hanno voltato pagina: lei con un avvocato e lui, stando ai gossip degli ultimi tempi, con la giovanissima Benedetta Porcaroli, la protagonista del film di Mordini.

Il rapporto tra Valeria Golino e l'ex Scamarcio

Il cinema è sempre stato al centro dell'amore tra Valeria Golino e Riccardo Scamarcio. Gaelotto fu, infatti, il set di Texas dove si incontrarono per la prima volta nel 2006. Una passione comune, quella della recitazione, che ha sempre accompagnato il loro amore. Protagonisti sotto i riflettori e più discreti nella vita privata, non hanno mai smesso di lavorare insieme, nemmeno quando ormai la passione non c'era più: "Nel film è bravissimo, un attore potente. Siamo molto legati, ma diciamo che ci evitiamo affettuosamente”. Sulle cause della loro rottura, avvenuta nel 2016, nessuno dei due è mai andato a fondo pubblicamente. Sul femminile F, l'attrice definisce la fine della loro storia come "una forte delusione sentimentale, la più grande della mia vita". Lui, a Vanity Fair, ammette che "è una sconfitta".

Riccardo Scamarcio e Valeria Golino al Festival del Cinema di Venezia nel 2015

Il nuovo amore di Valeria Golino

Dopo la relazione con Riccardo Scamarcio, l'attrice ha voltato pagina e ha trovato un nuovo compagno: “Sto con una persona da quattro anni, un uomo più giovane di me che lavora al ministero dei Beni Culturali: una persona bella con cui sto bene". L'uomo in questione è Fabio Palombi, avvocato, 24 anni più giovane di lei (con Scamarcio la differenza di età era invece di 15 anni). Con il brillante 31enne, però, Valeria ha deciso di non mettere il piede sull'acceleratore: "Abbiamo due case separate, ma passiamo tanto tempo insieme”. L'attrice, 50anni compiuti da poco, ha iniziato questo amore con una nuova consapevolezza di sè: "Per alcuni aspetti mi sento più leggera: non devo più piacere per forza a tutti, come volevo da giovane. Ho sempre avuto il bisogno di essere accolta, di andare d’accordo con tutti, di essere benvoluta. Ma quando la tua personalità è formata, non lo avverti più come una cosa perentoria".

Valeria Golino e Fabio Palombi

La storia tra Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli

Dopo la rottura con Valeria Golino, la vita sentimentale di Riccardo Scamarcio ha preso decisamente una piega diversa. L'attore è da poco diventato papà per la prima volta della piccola Emily, avuta con la compagna Angharad Wood. Recentemente, però, stando agli scatti del settimanale Diva e Donna, lei sarebbe andata via di casa perché Scamarcio è stato travolto dalla passione nei confronti di un'altra ragazza, l'attrice Benedetta Porcaroli. La scintilla tra i due, secondo fonti vicine all'agenzia Adnkronos, sarebbe scoppiata sul set deL'ombra del giorno, dove sono protagonisti insieme. E, forse, a breve ufficializzeranno la loro frequentazione.