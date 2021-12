Vanessa Gravina de Il Paradiso delle signore conferma la fine del matrimonio con Domenico Pimpinella Fino all’estate 2020 l’attrice raccontava di matrimonio felice, ma in una recente intervista l’interprete di Adelaide di Sant’Erasmo rompe il silenzio sulla separazione: “Il distacco è stato doloroso”.

A cura di Giulia Turco

Vanessa Gravina, tra le attrici protagoniste de Il Paradiso delle signore 6, ha raccontato la fine del suo matrimonio. Della sua vita reale, l'interprete di Adelaide di Sant’Erasmo, fino ad un anno prima raccontava di un matrimonio felice al fianco di Domenico Pimpinella: “Ho trovato in mio marito Domenico Pimpinella un uomo di cui potermi fidare completamente, una persona perbene, con una coerenza a 360 gradi", raccontava ad agosto 2020 a Visto. In una recente intervista rilasciata a Di Più tuttavia, Vanessa Gravina ha annunciato che dopo 6 anni di matrimonio il loro amore è giunto al capolinea.

Vanessa Gravina, il dolore per la fine del matrimonio

Alle pagine del settimanale l'attrice ha confidato il suo dolore per la separazione dal marito. Nonostante il loro addio, Vanessa Gavina ha voluto specificare che il loro legame continuerà ad esistere, anche se non ci sono più i presupporti per tenere in piedi il matrimonio. "Siamo vicini sia fisicamente che emotivamente, anche se la vicinanza non è facile perché abbiamo condiviso dieci anni della nostra vita", ha confidato a Di Più, "il distacco è stato doloroso". Nonostante la separazione dunque manterranno un buon rapporto. Il loro amore era sfociato nel matrimonio nel 2015, anni dopo la fine della lunga relazione dell'attrice con il collego Edoardo Siravo. "Ho trovato Domenico, un uomo fuori dal mondo dello spettacolo, che mi ha dato una grande sicurezza umana, una capacità di sentirmi adeguata".

Chi è Domenico Pimpinella, marito di Vanessa Gravina

Il manager Domenico Pimpinella ha 49 anni ed è lontano dal mondo dello spettacolo. Con una laurea in giurisprudenza, ha lavorato in ambito manageriale ed è stato direttore esecutivo dell'Auditorium Parco della Musica di Roma, tra i vari incarichi, oggi direttore generale della Fondazione Enpam. Il matrimonio con l'attrice risale al 2015. "Sono sposata con un uomo meraviglioso", raccontava nel 2019 a Diva e Donna. "Lui è stupendo, mi mette al centro di tutto. Ci ho messo tanto a trovare una persona che mi prendesse per quella che sono".