“Vera Miales incinta di Amedeo Goria?”: le foto segnalate a Fanpage.it “Vera Miales è incinta di Amedeo Goria?”: è questa l’ipotesi avanzata in una segnalazione arrivata a Fanpage.it. A corredo, alcune foto inedite in cui la modella mostra una lieve rotondità all’altezza del basso ventre. Fonti vicine alla 36enne parlano di una certa preoccupazione da parte della stessa, rispetto alla possibilità che si concretizzi una gravidanza. Contattata dalla nostra redazione, però, la fidanzata del concorrente del Grande Fratello Vip ha preferito non rilasciare commenti a riguardo. Al momento, l’ipotesi di uno stato interessante non trova conferma.

A cura di Daniela Seclì

"Vera Miales è incinta di Amedeo Goria o solo un po' fuori forma?": è questo l'oggetto di una segnalazione arrivata a Fanpage.it. Allegate, una serie di foto inedite che ritraggono la barista, modella e fidanzata del concorrente del Grande Fratello Vip, mentre getta la spazzatura e si intrattiene a chiacchierare con la sorella, in una stradina nei pressi della sua abitazione.

Le foto che scatenano l'ipotesi gravidanza di Vera Miales

Negli scatti, che è possibile vedere nella gallery in alto, la trentaseienne indossa un vestito bianco aderente che sembra evidenziare delle forme sospette. In particolare, si nota una lieve rotondità all'altezza del basso ventre che, a un primo sguardo, sembra suggerire che la moldava stia nascondendo un dolce segreto. Il vestito bianco in cui è fasciata, però, è estremamente insidioso e in grado di evidenziare anche le naturali curve di un corpo femminile, non per forza in stato interessante.

Vera Miales in dolce attesa? La modella non commenta

Fonti vicine alla modella hanno fatto sapere a Fanpage.it che di recente Vera Miales sarebbe apparsa preoccupata davanti all'ipotesi che possa concretizzarsi una gravidanza. Non è dato sapere, però, se tale stato d'animo sia fondato su elementi concreti.

La nostra redazione ha contattato la modella al fine di verificare le numerose foto presenti nella segnalazione e chiederle un riscontro su quanto ci è stato riferito da persone a lei vicine. Vera Miales, tuttavia, ha preferito non rilasciare commenti a riguardo. Al momento, dunque, l'ipotesi della gravidanza non è confermata.

Amedeo Goria non se la sente di diventare di nuovo papà

Lo scorso giugno, Vera Miales ha rilasciato un'intervista a Fanpage.it, nella quale ha raccontato che nel corso della relazione con Amedeo Goria, è capitato che si parlasse della possibilità di allargare la famiglia, ma il giornalista sportivo si era detto contrario:

"Ho avuto un ritardo e l'ho messo in guardia. Gli ho detto di stare attento perché se fossi rimasta incinta avrei tenuto il bambino. Sono contraria all'aborto. Amedeo mi ha detto che non se la sente di fare il papà a questa età. Tutto qui. Stiamo insieme da poco più di sei mesi, ancora non si parla di figli. Io sto lavorando e lui è appena andato in pensione, ci stiamo godendo il momento".

Più di recente, sempre a Fanpage.it, la modella ha confidato di essere stata insieme ad Amedeo Goria fino a poco prima che lui entrasse nella casa del GF Vip. Il giornalista sportivo le avrebbe rivolto parole importanti:

"Mi ha detto ‘Ti amo' con le lacrime agli occhi. Le sue parole sono state: ‘Mi sono innamorato di te e ho paura di soffrire'. Teme che possa finire. Io ho sempre placato le sue paure. Gli sono fedele. Il mio uomo per me è intoccabile. Mi ha detto anche che avrebbe fatto il bravo, che qualsiasi cosa io avessi visto nella casa, sarebbe stato solo un gioco, perché lui ama solo me".

Sebbene al momento non ci siano gli elementi per affermare che Vera Miales sia incinta, è facile ipotizzare che se la compagna di Amedeo Goria fosse davvero in attesa di un bebè, di certo si premurerebbe di mettersi in contatto con gli autori del reality condotto da Alfonso Signorini, per informare il 67enne. Non resta che attendere le prossime puntate del Grande Fratello Vip, per conoscere eventuali sviluppi.